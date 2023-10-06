فيديو صادم لطالب مدرسة يباغت معلمته بـ 6 طعنات في ظهرها داخل الفصل (شاهد)

وطن- شهدت مدرسة ثانوية في منطقة كواويلا بالمكسيك جريمة صادمة، بطلها طالب يبلغ من العمر 14 عاما أقدم على طعن معلمته داخل الفصل.

ووفقا لمقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، فقد توجه الطالب إلى منطقة السبورة مباشرة نحو معلمته ليهاجمها بسكين من الخلف، ليكرر طعنها مرارا وتكرارا حتى طرحها أرضًا وفر هاربا على الفور من الفصل.

القبض على الطالب

وقال موقع ” okdiario” الإسباني أنه تم القبض على المراهق بعد أن طعن معلمته ستة طعنات، وهو تحت تصرف النيابة العامة، في حين نقل المعلمة إلى المستشفى حيث تم التأكد من أن إصابتها ليست خطيرة وخرجت من مرحلة الخطر.

ولفت الموقع أن سبب الهجوم كان مشادة سابقة بين الطالب والمعلمة.

وتعرض باقي الزملاء للصدمة بسبب قسوة اللحظة حتى تفاعلوا لمساعدة المعلمة وطلب المساعدة، لتقوم إدرة المدرسة بتطبيق البروتوكول المقرر لهذا النوع من الحوادث، بالاتصال بخدمات الطوارئ وطلب حضور النيابة العامة.

وذكرت وزارة التعليم في كواويلا أنها تجري بالفعل تحقيقًا في ما حدث في المدرسة.

بالإضافة إلى ذلك، أعادت التأكيد على التزامها بتعزيز ما يسمى بعملية تفتيش حقيبة الظهر وغيرها من تدابير منع الجريمة في الفصول الدراسية لتجنب حوادث مماثلة لتلك التي ظهرت في هذا الفيديو حيث طعن الصبي معلمته بشكل متكرر.

تفعيل إجراء تفتيش حقيبة الظهر

وبحسب الموقع فإن هذه التدابير تمت الموافقة عليها وفرضها من قبل السلطات في عام 2001، وهو إجراء يشارك فيه المعلمون وأفراد الأمن وأولياء أمور الطلاب في البحث عن جميع أنواع الأسلحة، وكذلك الكحول والمخدرات في حقائب الظهر الخاصة بهم.

وينطبق هذا الإجراء على كل من المراكز العامة والخاصة، وسيتم تنفيذها جميعًا بهدف تجنب وجود أشياء محظورة في هذه الأماكن يمكن أن تسبب مآسي وحوادث مثل ما حدث في الفيديو.