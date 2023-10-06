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    حياتنا

    صور جوري المغربية واسمها ترند بعد أنباء طردها من الإمارات بسبب “فضيحة الإيدز”!

    رغم أصولها المغربية إلا أنها نجحت في تدشين شعبية جارفة بدول الخليج
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    جوري المغربية
    الفنانة جوري المغربية

    وطن – تصدّر وسم يحمل اسم “جوري المغربية”، مشهورة سناب شات المغربية، قائمة الترند بموقع “تويتر” في دول الخليج خلال الساعات الأخيرة.

    وجاء تصدر اسم جوري المغربية الترند، بالتزامن وأنباء عن إبعاد مشهورة من مشهورات سناب شات من دبي بعد ثبوت اصابتها بمرض الإيدز. وتورطها بإبتزاز شخصيات تم تصويرهم في أوضاع مخلة معها بالفندق.

    جوري المغربية تتصدر الترند
    جوري المغربية تتصدر الترند

    وزعم مغرّدون أن جوري هي المشهورة التي تم الإشارة إليها على أن السلطات الإماراتية أبعدتها من البلاد بعد ثبوت اصابتها بالأيدز، وتورطها بإبتزاز شخصيات وتصويرهم في أوضاع مخلة معها بالفندق.وفق الإدعاءات

    وتعتبر جوري، من ضمن ناشري المحتوى البارزين في الخليج.

    جوري المغربية
    جوري المغربية

    ورغم أصولها المغربية، إلا أنها نجحت في تدشين شعبية جارفة بدول الخليج. ناهيك عن عدد متابعيها الذي تجاوز حاجز الـ 2 مليون مشترك.

    جوري المغربية
    جوري المغربية

    وبينما لم يتم حتى اللحظة تأكيد ما ينشر من طرف جوري، ولا حتّى السلطات الإماراتية، فقد ذهب مغرّدون في تغريداتهم على الهاشتاغ الذي حمل اسم مشهورة سناب شات إلى المطالبة بمعاقبتها وسجنها.

    وقالت مغرّدة: “نهاية الرذيلة.. جوري المغربية دمرت مجتمع. ونشرت المرض، مفروض تسجن وتعاقب”.

    جوري المغربية
    جوري

    بينما قال ناشط عُماني في سياق تعليقه على الموضوع إنّ أغلب مشهورات السوشال ميديا “منحطّات”. مشيداً بقرار السلطات الإماراتية ابعادها.

    كما ذكر مغرّدون أنّ موظفاً في شركة ارامكو السعودية، فضح أمر المشهورة بعدما ثبتت إصابته بالإيدز، وتحدث عن علاقته معها .

    وبالإشارة إلى ما تم تداوله عن أنّه تم تصوير المشهورة في أوضاع مخلة مع شخصيات بفندق وابتزازهم. فمن المعروف أنّ فنادق في دبي مراكز دعارة ومصيدة للابتزاز.

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