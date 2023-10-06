رونالدو يروج لأشرس نزال على وجه الأرض في السعودية.. كم تقاضى عن ذلك؟! (شاهد)

وطن- في خطوة جديدة لجني الأموال بعيدا عن المبلغ الضخم الذي حصل عليه مقابل انضمامه لنادي النصر السعودي، ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقطع فيديو ترويجي لموسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه برئاسة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

ونشر “رونالدو” عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” مقطع فيديو للترويج لنزال “أشرس رجل على وجه الأرض” الذي سيجمع بين الملاكمين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو، يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو وهو يستقبل أسئلة الصحفن ويرد بعبارة “السؤال التالي”، بعدما سأله أحد الصحفين: “ما رأيك في فرص فرانسيس ضد فيوري؟”.

ومن المتوقع أن يحضر رونالدو من أجل متابعة القتال الشرس بين فيوري ونجانو، حيث من المعروف أنه يحب الألعاب القتالية.

وسبق لرونالدو أن كان متواجدا في قتال جاك بول ضد تومي فيوري شقيق تايسون فيوري، والذي أقيم في السعودية في شهر فبرير/ شباط الماضي.

كم يتقضى رونالدو عن كل إعلان على انستغرام؟

يشار إلى أنه وفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية، يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الشخص الأكثر ربحاً عن المنشورات الممولة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” عن العام الجاري.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن كريستيانو يقف الآن على القمة بعدما أزاح نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر عن الصدارة، تاركاً ميسي في المركز الثالث في القائمة التي يتواجد فيها الثنائي الأسطوري بلعبة كرة القدم فقط في أول عشرة أشخاص، بينما تضم أربعة من عائلة (كارداشيان جينر).

وقالت إن كريستيانو رونالدو ويتقاضى مبلغ 2.15 مليون يورو عن كل منشور يروّج فيه لإحدى العلامات التجارية.