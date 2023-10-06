حفيظ دراجي يفجر غضب السعوديين بتغريدة تقلل من إمكانياتها لتنظيم مونديال 2034

وطن – تسبب الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي، بإثارة غضب السعوديين بحديثه بأن السعودية ستضطر لمشاركة دولة أخرى في تنظيم بطولة كأس العالم 2034.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا) رصدتها “وطن”:” بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة الى 48 منتخب، وتعدد البلدان المنظمة للنسخة الواحدة مناصفة، تصبح قطر آخر بلد ينظم نهائيات كأس العالم بمفرده”.

وأضاف قائلا:” لذلك ستضطر السعودية لانتقاء من يشاركها في تنظيم مونديال 2034 بسبب التكاليف الباهضة، وعدد المباريات المتزايد الذي يفوق ال 100 في النهائيات”.

تغريدة “دراجي” أشعلت النار في الهشيم، حيث استقبل مئات الردود الهجومية والمتهمة له بالحقد على السعودية، حيث أكد المغردون على قدرة المملكة على تنظيم البطولة لوحدها، مستدلين بذلك على موسم الحج.

هجوم غير مسبوق على حفيظ دراجي

وفي هذا السياق، قال الناشط السعودي على مواقع التواصل عبدالرحمن الرفدان ردا على “دراجي”:” ماقول الا الله يطول بعمرك، ليس حُباً فيك لأنك لاتستحق الحب بسبب حقدك وتقلبك المفضوح.. بل لأني سأسعد أن يطول عمرك لترى إنجازات هذا البلد الذي كل ماشككتوا كُلما ألجمكم لتعودوا صاغرين له مُتملقين، نحن بلد طموح وبلد بقيادة عظيمة وشعب عظيم، لايوجد شيء صعب علينا أبداً وانت تعلم ذلك”.

أما المغرد علي بن جابر، فرد على الإعلامي الجزائري بالقول:” حاول تشاهد كيفية تنظيم الحج كل عام وبعدها نقدر نرد عليك؟!”.

حاول تشاهد كيفية تنظيم الحج كل عام

وبعدها نقدر نرد عليك؟! — ÄĻÏ BÏŅ ĴÄBËŖ (@AlshehriAliJ) October 6, 2023

وردت المغردة عبير النصرواية على “دراجي” بالقول:” السعوديه قادرة بأذن الله”.

كما توجهت له بسؤال قائلة:” ماسبب حقدك وكرهك للسعودية المفروض تفتخر بدوله عربية تستضيف كأس العالم.”

السعوديه قادرة بأذن الله ،،، سؤال ماسبب حقدك وكرهك للسعودية المفروض تفتخر بدوله عربية تستضيف كأس العالم. — عبير النصراوية (@PeroN9r) October 6, 2023

وقال الناشط محمد جهر الشبرمي رداعلى تغريدة حفيظ دراجي بالقول:” الله اللي عزنا مالحد منه الحقد والكراهيه والضغينه لسنا متربين عليها واحنا وقطر وجميع الخليجيين يدا واحده بعيدا عن تقليلك وشوشرتك الخبيثه لذلك الصمت لك ولغيرك من الحاقدين هو الافضل”.

الله اللي عزنا مالحد منه الحقد والكراهيه والضغينه لسنا متربين عليها واحنا وقطر وجميع الخليجيين يدا واحده بعيدا عن تقليلك وشوشرتك الخبيثه لذلك الصمت لك ولغيرك من الحاقدين هو الافضل #حقيقة_يجب_ان_تدركها #السعودية2034 — محمد جهز الشبرمي (@tamimimmm45) October 6, 2023

يشار إلى أن تغريدة حفيظ دراجي التي يفجر فيها غضب السعوديين جاءت مناقضة لتغريدة له قبل أيام أكد فيها على قدرة المملكة على تنظيم البطولة لوحدها.

دراجي يؤكد قدرة السعودية على تنظيم المونديال بمفردها

وفي تغريدة حفيظ دراجي التي تزامنت مع إعلان السعودية تقدمها بملف لتنظيم مونديال 2034 والتي يفجر فيها غضب السعوديين جاء:” بعد أن تخلصت الفيفا من مأزق مونديال 2030 ، عندما أرضت 6 بلدان و 3 قارات و وجدت مخرجا للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم،، المملكة العربية السعودية في طريق مفتوح لتنظيم مونديال 2034 بمفردها بعد أن أعلنت نيتها الترشح عن قارة أسيا بالنظر لقدراتها الخارقة. كل التوفيق للمملكة”.

بعد أن تخلصت الفيفا من مأزق مونديال 2030 ، عندما أرضت 6 بلدان و 3 قارات و وجدت مخرجا للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم ،، المملكة العربية السعودية في طريق مفتوح لتنظيم مونديال 2034 بمفردها بعد أن أعلنت نيتها الترشح عن قارة أسيا بالنظر لقدراتها الخارقة.

كل التوفيق… pic.twitter.com/LE743ZqjWZ — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 4, 2023

السعودية تعلن تقدمها بملف لاستضافة مونديال 2034

وكانت السعودية قد كشفت قبل أيم عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034 لكرة القدم، في خطوة تأتي في إطار حملة الرياض للتحول إلى قوة رياضية عالمية.

وسبق للسعودية أن بحثت في إمكانية تقديم عرض ثلاثي القارات لاستضافة كأس العالم مع مصر واليونان، غير أن الخطة ذهبت أدراج الرياح.