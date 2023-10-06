إليسا تستعين بالأديب نجيب محفوظ لتسيء للمسلمين.. تغريدة مزعومة أشعلت الغضب (شاهد)

وطن – تسبب الفنانة اللبنانية إليسا بموجة غضب عارمة ضدها بعد تداول تغريدة منسوبة لها حملت إساءة للمسلمين، قبل ان تقوم بحذها، على حد وصف رواد مواقع التواصل.

وبحسب ما هو متداول، نشرت “إليسا” عبر حسابها على منصة “X” (تويتر سابقا) تدوينة تضمنت مقولة منسوبة لعميد الأدب العربي طه حسين، تضمنت ما يفيد بوجوب “دفن الأمة الإسلامية”.

وقالت إليسا في تغريدتها المزعومة والمحذوفة: “عندما سئل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن رأيه في حال الأمة الإسلامية؛ فكان جوابه: الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء، وتحارب الفساد بخطب المنابر، وتحارب البطالة بالزواج والانجاب، فهي قطعاً أمة ميتة وإكرام الميت دفنه!”.

وبالعودة إلى حسابات إليسا على مواقع التواصل الاجتماعي، لم ترصد “وطن” أي تغريدة أو تعليق تسيء به للمسلمين، كما لم تصدر إليسا أي اعتذارعن التغريدة المزعومة، كما هي عادتها في الاعتذار حيمنا تخطىء.

إليسا تشيد بالدين الإسلامي

ودفاعا عن إليسا ونفي مزاعم أنها تسيء للمسلمين، نشر مغردون مقطع فيديو قديم لها وهي تبدي إعجابها واحترامها للدين الإسلامي.

وقالت إليسا في لقاء لها مع الإعلامي اللبناني “نيشان” إن الدين الإسلام هو دين متسامح ولديه انفتاح ويؤمن “بالمسيحية واليهودية”.

هل يقف “فانز” نوال الكويتية ورء الحملة ضد إليسا؟

ورأى مغردون أن حملة الهجوم على إليسا يقف ورائها معجبين أو “فانز” الفنانة الكويتية “نوال” بعد ما وصفوه بفشل ألبومها الجديد، على حد وصفهم.

إليسا تطالب بترحيل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين

كانت الفنانة اللبنانية إليسا قد أثارت جدلا عارما في شهر أبرل/نيسان الماضي بإعادة نشرها لتغريدات اعتبرت مسيئة بحق اللاجئين.

بدأت القصة حين قامت اليسا بإعادة نشر تغريدة تتحدث عن ضرورة عودة اللاجئيين الفلسطيين والسوريين إلى بلادهم بذريعة أنهم يشكلون كارثة تفوق قدرة تحمل لبنان.

وكانت إليسا قد شنت قبل أعوام هجوماً لاذعاً على النظام السوري، مؤكدة أنها من أشد المعارضين لهذا النظام وليس الشعب السوري.