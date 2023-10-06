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    حياتنا

    من هي المشهورة التي تم إبعادها من دبي بعد إصابتها بالإيدز وتصويرها في فندق؟!

    لم يصدر بعد أي بيان رسمي من السلطات الإماراتية يؤكد أو ينفي صحة ما يتداول بين المغردين
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    إبعاد مشهورة من مشهورات سناب شات من دبي بعد ثبوت اصابتها بمرض الأيدز
    لم يصدر تصريح رسمي ينفي أو يؤكد ما يتداول عن ابعاد المشهورة من دبي

    وطن – انتشرت أنباء غير مؤكدة على منصات التواصل الاجتماعيّ، حول إبعاد مشهورة من مشهورات سناب شات من دبي بعد ثبوت اصابتها بمرض الأيدز، وتورطها بإبتزاز شخصيات تم تصويرهم في أوضاع مخلة معها بالفندق.

    وربط عدد من المغردين تلك الأنباء بمشهورة مغربية، مشيرين إلى أنّ موظفاً في شركة ارامكو السعودية، فضح أمرها بعدما ثبتت إصابته بالإيدز، وتحدث عن علاقته معها .

    انباء عن ابعاد مشهور سنبا شات من دبي بسبب اصابتها بمرض الإيدز

    وتداول بعض المغردين اسم وصور المشهورة المغربية، التي ذكرت الأنباء انه جرى ابعادها من دبي بعد ثبوت اصابتها بمرض الأيدز.

    ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من السلطات الإماراتية، يؤكد أو ينفي صحة ما يتداول بين المغردين وحسابات السوشال ميديا.

    انباء عن ابعاد مشهور سنبا شات من دبي بسبب اصابتها بمرض الإيدز

    وأشار بعض المغردين إلى أنّ المشهورة كانت متواجدة في السعودية قبل فترة .

    وكتب مغرّد: “مشاهير السناب مريضات ايدز وهربس وغيره نسال الله السلامه لنا ولكم . والي يروح لهم يستاهل مايجيه. قبل فتره كانت في الرياض ونام معها واحد وجاه المرض. وكتب مشكلته هنا والناس يحسبونه يستهبل وهو تورط بنزوة شيطان للابد. ياشباب والله اغلب البنات في الرياض ودبي الاجنبيات مصابات بالامراض احذرو”.

    انباء عن ابعاد مشهور سنبا شات من دبي بسبب اصابتها بمرض الإيدز

    وبالإشارة إلى ما تم تداوله عن أنّه تم تصوير المشهورة في أوضاع مخلة مع شخصيات بفندق وابتزازهم، فمن المعروف أنّ فنادق في دبي مراكز دعارة ومصيدة للابتزاز.

    وسبق لتقارير أن رصدت زرع كاميرات تجسس تصوير داخل فندق في إماراة دبي .

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