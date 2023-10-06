من هي المشهورة التي تم إبعادها من دبي بعد إصابتها بالإيدز وتصويرها في فندق؟!

وطن – انتشرت أنباء غير مؤكدة على منصات التواصل الاجتماعيّ، حول إبعاد مشهورة من مشهورات سناب شات من دبي بعد ثبوت اصابتها بمرض الأيدز، وتورطها بإبتزاز شخصيات تم تصويرهم في أوضاع مخلة معها بالفندق.

وربط عدد من المغردين تلك الأنباء بمشهورة مغربية، مشيرين إلى أنّ موظفاً في شركة ارامكو السعودية، فضح أمرها بعدما ثبتت إصابته بالإيدز، وتحدث عن علاقته معها .

وتداول بعض المغردين اسم وصور المشهورة المغربية، التي ذكرت الأنباء انه جرى ابعادها من دبي بعد ثبوت اصابتها بمرض الأيدز.

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من السلطات الإماراتية، يؤكد أو ينفي صحة ما يتداول بين المغردين وحسابات السوشال ميديا.

وأشار بعض المغردين إلى أنّ المشهورة كانت متواجدة في السعودية قبل فترة .

وكتب مغرّد: “مشاهير السناب مريضات ايدز وهربس وغيره نسال الله السلامه لنا ولكم . والي يروح لهم يستاهل مايجيه. قبل فتره كانت في الرياض ونام معها واحد وجاه المرض. وكتب مشكلته هنا والناس يحسبونه يستهبل وهو تورط بنزوة شيطان للابد. ياشباب والله اغلب البنات في الرياض ودبي الاجنبيات مصابات بالامراض احذرو”.

وبالإشارة إلى ما تم تداوله عن أنّه تم تصوير المشهورة في أوضاع مخلة مع شخصيات بفندق وابتزازهم، فمن المعروف أنّ فنادق في دبي مراكز دعارة ومصيدة للابتزاز.

فنادق دبي أكبر من مجرد فنادق .. بل هي مراكز دعارة ومصيدة للابتزاز #سيديهات_فنادق_دبي pic.twitter.com/RxV840YFDd — أنيس منصور (@anesmansory) April 30, 2023

وسبق لتقارير أن رصدت زرع كاميرات تجسس تصوير داخل فندق في إماراة دبي .