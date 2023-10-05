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    رياضة

    موعد الاتحاد ضد الأهلي السعودي والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

    منافسات الجولة ال9 من الدوري السعودي روشن لكرة القدم
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    تدريبات نجوم الاتحاد السعودي
    تدريبات الاتحاد السعودي استعدادا لمواجعة الأهلي

    وطن- يلتقي فريق الاتحاد ضد الأهلي السعودي، الجمعة، في مواجهة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي روشن لكرة القدم.

    وستنطلق مباراة  الاتحاد والأهلي السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ومصر وفلسطين.

    موعد الاتحاد ضد الأهلي السعودي

    كما وستكون المباراة  بين كلا الفريقين، بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة العاشرة مساءً.

    ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب والجزائر، فستكون المباراة  في تمام الساعة السابعة مساءً.

    وستبث مباراة  الاتحاد والأهلي السعودي، كالعادة على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة لمنافسات الدوري السعودي روشن لكرة القدم.

    الاتحاد السعودي
    نجوم الاتحاد السعودي

    كما وجاء تردد المباراة  بين كلا الفريقين، على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

    وسيعلق على مباراة الاتحاد والأهلي في منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

    تشكيلة الاتحاد ضد الأهلي السعودي

    وسيلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة أمام  منافسه أهلي جدة السعودي، في منافسات الدوري السعودي روشن، كما يلي:

    حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

    دفاع الاتحاد: هوساوي، قادش، لويز فيليبي.

    اللاعب بنزيما
    الفرنسي كريم بنزيما

    خط الوسط: كانتي، فابينيو، مهند الشنقيطي، إيجور كورونادو، أحمد بامسعود.

    مركز الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

    ويحتل فريق الاتحاد حامل اللقب وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن لكرة القدم برصيد 19 نقطة، خلف المتصدر الهلال بفارق نقطة وحيدة برصيد 90 نقطة.

    كما وآتى فريق الأهلي السعودي في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة لهذا الموسم.

    الأهلي السعودي
    نجوم فريق الأهلي السعودي
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