مستشفى جامعة السلطان قابوس يرد على فيديو الشكوى الذي أثار الجدل

وطن – ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في سلطنة عمان، بمقطع فيديو يتحدث صاحبه عن حالات إهمال مزعومة وتعامل سيء داخل مستشفى جامعة السلطان قابوس، بعد إسعاف مصاب بحادث سير إليه.

الفيديو الذي أثار الجدل في أوساط العمانيين، ودفع إدارة مستشفى جامعة السلطان قابوس، إلى نفي صحة ما تم طرحه في الفيديو، مؤكدا بأنه يستقبل جميع الحالات المرضية دون الحاجة إلى معرفة آلية النقل.

وظهر شخص عماني لم تتمكن “وطن” من تحديد اسمه أو هويته في مقطع الفيديو المتداول، وهو يروي أن حادثاً وقع لأحد الأشخاص في منطقة الجفنين.

وأضاف المتحدث أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة السلطان قابوس، وقام الممرضون بإدخال المصاب إلى العناية الأولى وطلبوا من مسعفيه الانتظار ريثما يحضر الطبيب.

وتابع زاعما: “الممرضون قالوا إن الشخص بحسب القانون إذا لم يتم إحضاره بحالة إسعاف لا يتم التعامل معه.”

وأردف صاحب الفيديو أنه ذهب إلى طبيبة في المشفى فقالت له الكلام ذاته وطلب منهم -كما قال- تأمين سرير له، فقالوا له “ليس لدينا سرير في قسم الطوارىء”.

وأضاف بسخرية في المقطع المتداول الذي رصدته (وطن): “هل علي أن أحضر المصاب بحالة إسعاف وأحضر معي سريراً.. إحنا بأي مجتمع وبأي بلاد.”

واختتم: “لدينا الكثير من الخير ويجب أن لا نصل إلى هذا المستوى”.

مستشفى جامعة السلطان قابوس يرد وينفي

وبدوره رد مستشفى جامعة السلطان قابوس على الفيديو المتداول، نافياً صحة ما تم طرحه فيه من قبل المتحدث، ومؤكدا بأنه يستقبل جميع الحالات المرضية دون الحاجة إلى معرفة آلية النقل.

وأضاف المستشفى في بيان رسمي نشره عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل “أن الحالة التي تطرق إليها المقطع المرئي عوملت وفق البروتوكول الطبي فصنفت على أنها حالة مستقرة من الدرجة الثالثة.. وأجريت لها الفحوصات والأشعة اللازمة وبعد التأكد من وضعها الصحي وغادرت المستشفى.”

وأكد المستشفى في رده أن قسم طب الطوارىء بمستشفى جامعة السلطان قابوس، يتواجد دائما على جاهزية تامة من طاقم طبي وأجهزة ومعدات وأسرة لاستقبال الحالات التي تصنف على أنها حالات طارئة.

وأضاف أن جميع العاملين في المنظومة لا يألون جهداً في سبيل التعامل بسلاسة ووفق البروتوكولات الصحية مع جميع الحالات المرضية .

ردود أفعال العمانيين

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي”إكس”-تويتر سابقاً، في السلطنة بخصوص الفيديو وحالة الإهمال التي وردت فيه وفق ما روى صاحب الفيديو.

وعلق “يوسف عمر”: “يجب على أي مستشفى في السلطنة أن يتعامل مع جميع حالات الحوادث بدول أي تأخير أو تعقيد لأنها حالة بين الحياة والموت.”

وأضاف بنبرة تساؤل :”إلى متى تبقى هذه المشاكل في مستشفيات السلطنة ولا يوجد لها قرار وحلول.”

وعقب “أبو عبدالله” على رد مستشفى جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان المعنية بالواقعة قائلاً :”تكذيب صريح وقوي من اجل ستر ضعف الخدمة المقدمة للمواطن”.

وأضاف :”كنت أتمنى أن تبرر إدارة المستشفى بسبب نقص الكادر والخدمات ولا تضع اللوم على المواطن وتجعله سخرية في كل ما يطالب به من أجل تحسين الخدمة”.

وفي 2019 شهدت سلطنة عمان حادثة أخرى أثارت الجدل تجسدت بصورٌ تناقلها ناشطون عمانيون على مواقع التواصل، من احتفالٍ بمستشفى مسقط الخاص، بمناسبة يوم التمريض العالمي.