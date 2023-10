كيت وينسليت تكشف مفاجأة حول المشهد الجنسي مع المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد (شاهد)

وطن– قدمت أسطورة السينما كيت وينسليت بعض الاعترافات المثيرة، لكن واحدة من أكثر الاعترافات الجريئة أحاطت بالممثل إدريس إلبا.

ظهرت نجمة تايتنك، البالغة من العمر 47 عامًا، ذات مرة في برنامج Graham Norton Show مع إدريس إلبا للترويج لفيلمهما The Mountain Between Us.

خلال المقابلة، سارعت كيت وينسليت إلى السماح للمعجبين بالتعرف على أسرار التصوير من وراء الكواليس.

لم يصور مشهداً جنسياً من قبل

وتذكر وينسليت أن شريكها في البطولة كان “متوترا بعض الشيء” أثناء تصوير مشهد جنسي معها.

وأضافت أن المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد كان متحفظا أيضا، معترفا بأنه لم يصور مشهدا جنسيا من قبل.

قالت كيت: “كان كل شيء يتحرك ببطء شديد وأنا أقول انظر جيدًا.. نحن بحاجة إلى البدء حقًا في تصوير المشهد؟”.

واعترف حينها هاني أبو أسعد: “في الواقع، أنا متوتر نوعًا ما؛ أنا حقًا لم أصور شيئًا كهذا من قبل”.

أعلنت لحظتها كيت، التي كانت محترفة، أنها ستتولى مسؤولية التصوير, ووزعت مكان وجود الكاميرات أثناء التصوير. خلال هذا الوقت يأتي دور إدريس الجنسي البذيء.

مشكلة في الأقدام!

وأوضحت كيت: “قال إدريس خلال التصوير لا تخلعي جواربك.. فسألته ما قصة الجوارب؟”. فجاءها الرد: “لدي مشكلة تتعلق بالقدم”.

أوضح إلبا أنه لا يريد أن تخلع جواربها وأن ترى ما وصفته كيت بـ “أقدامها الهوبيتية”.

وتدخلت كيت وقالت إن لديها ما أطلق عليه اسم “الشماعات المنحدرة”، حيث كانت تتشبث بالكعب الذي كانت ترتديه.

وتابعت كيت: “لدي قدمين كبيرتين جدًا، وهي ليست جميلة”. ثم أصرت على أن تضع قدميها داخل حذائها من أجل إدريس.

إحراج

وتابعت: “على أية حال، أفكر.. إدريس المسكين لا يريد أن يرى قدمي، لأنه ربما لا يحب القدمين بشكل عام، وهذا هو الأمر برمته. إنه العكس، أيها السيدات والسادة، إدريس يحب القدمين.”.

بدا نجم فيلم Hijack محرجاً بشكل واضح من اعتراف كيت، وهو يحاول حفظ ماء وجهه.

وسرعان ما انضم زميله الضيف كريس روك إلى الحديث قائلاً: “لا أستطيع الانتظار لمشاهدة هذا الفيلم”.

أصبح فيلم The Mountain Between Us فيلمًا مستقرًا في شباك التذاكر، حيث حقق إجمالي 62.3 مليون دولار.