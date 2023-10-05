طبيعة إصابة ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023 (صور)

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن طبيعة إصابة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق برشلونة، خلال مشاركته مع الفريق الكتالوني في المباراة الماضية أمام بورتو البرتغالي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، نقلاً عن مصادر لها من نادي برشلونة بأنه لا داعي للقلق بشأن ليفاندوفسكي بعد تعرضه للإصابة وخروجه من أرضية ملعب المباراة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.

إصابة ليفاندوفسكي في دوري الأبطال

وأضافت الصحيفة، ” ليفاندوفسكي يعاني من كدمة فقط على مستوى كاحل القدم”.

وخرج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة من أرضية ملعب المباراة في الدقيقة ال34، بعد شعور بآلام قوية على مستوى كاحل قدمه، ليدخل فيران توريس صاحب هدف الفوز في المباراة كبديل عنه.

كما وظهر اللاعب ليفاندوفسكي وهو متواجد على مقاعد بدلاء الفريق خلال مجريات المباراة الماضية بين برشلونة وبورتو في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات، وهو يضع كيساً من الثلج على قدمه.

إصابات برشلونة لهذا الموسم

ويعاني برشلونة على مستوى إصابة العديد من نجومه هذا الموسم، قبيل لقاء الكلاسيكو المرتقب أمام الغريب التقليدي ريال مدريد نهاية الشهر الجاري، لعل أبرزهم بيدري وفرينكي دي يونج.

فيما لم يكشف نادي برشلونة بعد عن طبيعة إصابة نجمه ليفاندوفسكي، حيث من المتوقع أن يعلن عن ذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية له خلال الساعات القادمة.

وحقق فريق برشلونة الفوز الصعب على منافسه بورتو بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الأسبوع الثاني من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

كما ويلتقي برشلونة في المواجهة القادمة أمام غرناطة، الأحد، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، قبيل لقاء الغريم ريال مدريد في الجولة التي يليها.

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب مجموعته الثامنة برصيد 6 نقاط، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف بورتو صاحب المركز الثاني للموسم الجاري.