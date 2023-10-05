سائق باص يضرب طلاب مدرسة بحزامه.. إعلامية أردنية كشفت تفاصيل الواقعة (شاهد)

وطن- كشفت الإعلامية الأردنية ميس النوباني، ابنة الفنان زهير النوباني عن رصدها لسائق باص “خاص” يقوم بنقل طلبة المدارس وهو يقوم بضربهم بكل عنف وشتمهم.

ونشرت “النوباني” مقطع فيديو له عبر صفحتها على “فيسبوك” كشفت فيه تفاصيل ما شاهدته من ممارسات عنيفة ارتكبها السائق بحق الطلاب الأطفال، موضحة أنها قامت بالمناداة على سائق الباص وسألته عن سبب قيامه بضرب الطلاب.

وقالت: السائق قال لي بعد أن وجهت له أسئلة عن سبب قيامه بالاعتداء على الأولاد والتسبب بإيذائهم، بأنه لا يفعل شيئا، وقام بإخفاء الحزام.

وأكدت “النوباني” على انها شاهدت السائق وهو يضرب الطلاب الذين قدرت عددهم بـ”7″، متوعدة إياه بالملاحقة القانونية ومؤكدة بأنها ستقدم شكوى ضده.

ولفتت الإعلامية الأردنية إلى ان السائق تحداها وقام بضرب الطلاب مجددا دون ي اعتبار لصرخاتهم ورجائهم .

وقالت أنها طالبته بتنزيل الباب الخلفي لخاص بالباص لتقوم بتصوير اللوحة، إلا انه قام بخلعها ومدارتها قبل أن تتمكن من تصويرها.

ولاقى الفيديو الذي نشرته الإعلامية ميس النوباني تفاعلا واسعا في الأردن ، حيث حظي بمئات آلاف المشاهدت وآلاف التعليقات، وسط دعوات لضرورة ضبط السائق لينال جزائه.