ريشي سوناك يهاجم الشذوذ علانية.. ما قاله عن “الرجل والمرأة” أثار جدلا

وطن – هاجم رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك”، الشذوذ الجنسي في كلمة له أمام مؤتمر حزب المحافظين ضمن مدينة مانشستر.

ودعا “سوناك” في كلمته لعدم تعريض الناس للترهيب للاعتقاد أن بمقدورهم أن يتحوّلوا لأي جنس يريدونه، مردداً عبارة اشتهرت عبر المنصات: “الرجل رجل والمرأة امرأة” وفق ما نقلته independent ورصدته وطن.

وأكد المسؤول البريطاني البارز أنه “على المرضى معرفة مع من يتحدثون في المستشفيات ولا يجب أن يكون الأمر مثيراً للجدل بالنسبة للآباء، لمعرفة ما يتم تعليمه لأطفالهم في المدارس حيال العلاقات” خلال تعليقه على بات يسمى حقوق المتحولين جنسياً.

مسؤول بريطاني يهاجم الشذوذ الجنسي

وردد ريشي سوناك العبارة الشهيرة حول الشذوذ الجنسي: “المنطق السليم يقول إن الرجل رجل والمرأة مرأة” مردفاً: “يجب ألا نخاف من قول إن الناس لا يمكنهم أن يكونوا ضمن أي جنس يرغبون به”.

وأثار تصريحات الوزير البريطاني ريشي سوناك بعد حديثه الذي يهاجم فيه الشذوذ ضجة ضمن بين الأوساط الأوروبية والبريطانية ومنصات التواصل.

ومن هؤلاء أول متحول جنسي في مانشستر يشغل منصب مستشار ويدعى “كريس نورثوود”، الذي اتهم سوناك بأنه يشعل حرباً ثقافية ضد المتحولين جنسياً.

وكان وزير الصحة في بريطانيا ستيف باركلي، قد أثار حالة من الجدل عقب قرار منع فيه النساء المتحولات “اللواتي كن رجالاً” من دخول المستشفيات النسائية.

المساواة في الجنس ببريطانيا

وحيال قضايا المساواة في الجنس ضمن هيئة الخدمات الصحية الوطنية، دعا الوزير إلى سلوك نهج منطقي وعدم الانجرار وراء العواطف.

وأكد وزير الصحة على “أهمية حماية خصوصية وكرامة وسلامة كافة المرضى وسماع أصوات النساء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية”.

ودار حديث بعد تلك التصريحات عن عودة اللغة الخاصة بالجنس إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فيما يرتبط بأنواع من الأمراض المرتبطة بالنساء مثل سرطان الطمث، سرطان عنق الرحم، انقطاع الطمث وما شابهها.