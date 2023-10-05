تعليق فوزي لقجع بعد استضافة المغرب نسخة مونديال كأس العالم 2030

وطن- علق رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، على منح بلاده المغرب بمشاركة البرتغال وإسبانيا في ملف مشترك، استضافة نسخة مونديال كأس العالم 2023، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال رئيس الاتحاد المغربي لقجع، عن استضافة بلاده مباريات نسخة مونديال كأس العالم 2030، ” إنها لحظة تاريخية تعيشها كرة القدم في المغرب، باستضافتها نسخة مونديال كأس العالم 2030″.

تعليق رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، على ترشيح المغرب وإسبانيا والبرتغال كملف مشترك لتنظيم نسخة مونديال كأس العالم 2030، مع إقامة 3 مباريات من تلك النسخة في قارة أمريكا الجنوبية من أجل الاحتفال بمئوية السنوية للبطولة العالمية.

كما وأضاف المغربي فوزي لقجع، “أهمية فوز المملكة المغربية بشرف تنظيم مونديال كأس العالم 2030، جنباً إلى جنب مع إسبانيا والبرتغال، وهي لحظة تاريخية في مسار المملكة ..”.

وتابع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية (EFE)، ” إنها مسؤولية وشرف كبير أن نتعاون مع إسبانيا والبرتغال في إعداد هذا ملف التشريح”.

نسخة مونديال كأس العالم 2030

كما وأردف، ” من المتوقع أن تترك هذه النسخة بصمة تاريخية، إلى جانب الرقي بالمنافسة التنظيمية إلى مستويات لا مثيل لها”.

وتعتبر المغرب ثاني البلدان العربية بعد دولة قطر التي استضافت النسخة الماضية من مونديال كأس العالم 2022، التي توج بها الأرجنتين على حساب الوصيف فرنسا بركلات الترجيح في النهائي المثير في شهر ديسمبر/ تشرين الثاني العام المنصرم.

يذكر أن دولة المغرب ثاني بلد في القارة الأفريقية السمراء يحظى بشرف استضافت نهائيات مونديال كأس العالم لكرة القدم، بعد دولة جنوب أفريقيا التي استضافت نسخة عام 2010 بمفردها، وتوجت بها إسبانيا آنذاك.