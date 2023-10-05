وطن- شهدت منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، العديد من المفاجآت على صعيد نتائج المباريات، لعل أبرزها سقوط باريس سان جيرمان بالخسارة أمام نيوكاسل يونايتد وأرسنال أمام لانس وفوز غلطة سراي على مانشستر يونايتد.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز المثير في تلك الجولة على منافسه المستضيف لتلك المواجهة نابولي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز الصعب على نظيره بورتو البرتغالي بهدف نظيف دون مقابل، وخسارة باريس أمام نيوكاسل يونايتد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وفاز فريق مانشستر سيتي حامل اللقب على منافسه الألماني أر بي لايبزيج بثلاثية ثمينة مقابل هدف، وتعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند أمام ميلان بدون أي أهداف في منافسات الجولة الثانية لدور مجموعات دوري الأبطال.

وتلقى مانشستر يونايتد الخسارة أمام غلطة سراي بثلاثية مقابل هدفين، كما وفوز لانس على أرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد، مع ختام منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بعد نهاية الجولة الثانية، كما يلي:

المجموعة (أ)

بايرن ميونخ 6 نقاط.

غلطة سراي 4 نقاط.

كوبنهاغن نقطة واحدة.

مانشستر يونايتد بدون أي نقاط.

المجموعة (ب)

لانس 4 نقاط.

أرسنال 3 نقاط.

إشبيلية نقطتين.

بي أس في نقطة واحدة.

المجموعة (ج)

ريال مدريد 6 نقاط.

نابولي 3 نقاط.

براغا 3 نقاط.

يونيون برلين بدون أي نقاط.

المجموعة (د)

ريال سوسيداد 4 نقاط.

إنتر ميلان 4 نقاط.

ريد بول سالزبورغ 3 نقاط.

بنفيكا بدون أي نقاط.

المجموعة (ه)

أتلتيكو مدريد 4 نقاط.

لاتسيو 4 نقاط.

فيينورد 3 نقاط.

سيلتك بدون أي نقاط.

المجموعة (و)

نيوكاسل يونايتد 4 نقاط.

باريس سان جيرمان 3 نقاط.

ميلان نقطتين.

بوروسيا دورتموند نقطة واحدة.

المجموعة (ز)

مانشستر سيتي 6 نقاط.

أر بي لايبزيج 3 نقاط.

يونغ بويز نقطة واحدة.

النجم الأحمر نقطة واحدة.

المجموعة (ح)

برشلونة 6 نقاط.

بورتو 3 نقاط.

شاختار 3 نقاط.

أنتويرب بدون أي نقاط.

وستنطلق منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، في 24-25 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.