الانتخابات الرئاسية المصرية.. حمدين صباحي يحذر السيسي من انفجار يلتهم الأخضر واليابس

وطن- حذر المرشح الرئاسي المصري السابق من انفجار شعبي في البلاد، واتهم الرئيس الحالي والمرشح لولاية جديدة عبدالفتاح السيسي بتحريك البلاد صوب هذا الانفجار.

وقال صباحي في مؤتمر عقدته الحركة المدنية (معارضة)، إن غلق باب التغيير الآمن أمام المصريين يعني دفعهم صوب الانفجار، موضحا أن المعارضة دعت منذ البداية للحوار وليس الانفجار.

وأضاف أن السلطة الحالية تغلق باب الحوار وباب التغيير الآمن، موضحا أن هذا الواقع يعني سياسيا أن السلطة تدعو للانفجار، محذرا من أن هذا الانفجار سيأكل الأخضر واليابس.

ونبه حمدين صباحي، بأن كلفة هذا الانفجار ستكون فوق طاقة مصر سواء شعبا أو سلطة أو مؤسسات، موضحا أن تحويل المعارضة لعدو يغلق باب التغيير الآمن.

الحركة المدنية توثق انتهاكات تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة

وكانت الحركة المدنية قد عقدت مؤتمرا صحفيا بمقر حزب المحافظين، للكشف عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية.

وحضر المؤتمر عدد من قيادات الحركة المدنية، إلى جانب صباحي، وهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وخالد داود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، وطلعت خليل عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور السابق، وأمين الاتصال السياسي بحملة أحمد الطنطاوي، وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

وحذرت الحركة من عواقب استمرار ما سمتها “الانتهاكات الفاضحة” أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويشكو منافسو السيسي في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل، من تعرضهم لتضييق مستمر.

هيئة الانتخابات ترد على الشكاوى

بدورها، وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها حققت في مثل هذه الشكاوى ولم ترصد أية مخالفات أو أعمال محاباة.

وأعلنت أنها أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين في عمل توكيلات.

ويتعين على المرشحين المحتملين الحصول على دعم ما لا يقل عن 25 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة أو 20 نائبا بالبرلمان، وتقديم أوراق الترشح قبل 14 أكتوبر تشرين الأول حتى يتسنى لهم خوض الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر كانون الأول.