الأميرة هالة النور بنت هاشم تشعل مواقع التواصل بإطلالة عفوية من داخل المدرسة (شاهد)

وطن- تداولت حسابات متخصصة في نشر صور أبناء العائلة المالكة في الأردن على “انستغرام” صورة حديثة للاميرة هالة النور، ابنة الامير هاشم بن الحسين.

ووفقا لما تم نشره، فإن الصورة التقطت يوم أمس الخميس، حيث ظهرت مع مجموعة من طالبات مادة الهندسة المعمارية في كينغز أكاديمي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن طلبة الأكاديمية ومن ضمنهم الأميرة هالة النور، كانوا يتعلمون خصوصيات وعموميات التصميم المعماري، من التنظيم المكاني إلى النُهج المستدامة.

وظهرت الأميرة هالة النور بجمالها المعهود، مرتدية الزي الرسمي الخاصة بالأكاديمية، حيث بدت منهمكة على ما يبدو بالتفكير وسط زميلاتها بينما كن يتناقشن حول إحدى الرسوم الهندسية.

هالة النور حديث مواقع التواصل

وكانت الأميرة هالة النور قد تصدرت محركات البحث عقب ظهورها اللافت للأنظار في حفل زفاف ابن عمها، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله على الأميرة رجوة آل سيف، الذي أقيم في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في يونيو/حزيران الماضي.

وتألقت الأميرة هالة النور حينها بإختيارها لزي من دار شالكي للأزياء للمصمم السعودي قاسم القاسم باللون الأخضر الزيتي مكون من قطعتين، القطعة الأساسية من الحرير أما بالنسبة إلى القطعة العلوية فهي من الشيفون المطرز بالخيوط الذهبية على طول الذراعين ومن الأعلى في مقدمة الزي.

والدتها وأشقاؤها

ومن الجدير ذكره، أن الاميرة الأميرة هالة النور بنت هاشم من مواليد شهر أبريل/نيسان 2007، وجدتها لوالدها هي الملكة نور الحسين. أما والدتها فهي الأميرة فهدة أبو نيان، وهي حفيدة الأمير السعودي تركي بن خالد السديري.

ولدى لأميرة هالة أربعة أشقاء هم: الأميرة راية النور والأميرة فاطمة العالية والأمير الحسين حيدرة والأمير محمد الحسن.