استبعاد نجم النصر السعودي بعد خلافٍ حاد مع مدربه البرتغالي كاسترو

وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، عن استبعاد نجم النصر السعودي عبد المجيد الصليهم عن صفوف الفريق حتى إشعار آخر، بعد خلاف حاد مع مدرب الفريق البرتغالي لويس كاسترو، على خلفية عدم مشاركته في المباريات مع العالمي.

وبحسب ما ذكرته شبكة قنوات (SSC) السعودية، فإن غياب اللاعب عبد المجيد الصليهم، عن مباريات فريق النصر السعودي الأخيرة على المستوى المحلي والقاري، بقرار انضباطي تأديبي من قبل المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

استبعاد نجم النصر السعودي عبد المجيد الصليهم

وأضافت الشبكة السعودية، ” المدرب البرتغالي الصليهم اتخذ قراره ضد اللاعب بعد مباراة النصر أمام الرائد في سبتمبر الماضي، في منافسات الجولة ال6 من الدوري السعودي روشن التي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1″.

كما وأردفت، ” الخلاف الحاد كان بين اللاعب الصليهم مع المدرب البرتغالي كاسترو كان بعد مباراة الرائد الماضية بشأن عدم مشاركته، إلا أن النقاش احتد بين كلا الطرفين، وهو ما جعل المدرب يستبعد اللاعب من المشاركة مع الفريق حتى إشعار آخر”.

وختمت، ” اللاعب الصليهم على الرغم من استبعاده عن خوض المباريات مع الفريق، إلا أنه يحضر التدريبات بشكل منتظم”.

مباراة النصر السعودي القادمة

كما وشارك النجم السعودي عبد المجيد الصليهم مع فريق النصر، 4 مباريات لهذا الموسم في منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن قبل قرار استبعاد من قبل المدرب حتى إشعار آخر.

وسيلتقي فريق النصر أمام منافسه أبها، الجمعة، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعوي روشن الممتاز لكرة القدم.

ومن الجدير بالذكر بأن فريق النصر السعودي يحتل المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 18 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن المتصدر التعاون برصيد 22 نقطة حتى الآن.