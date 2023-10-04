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    يحيى الزعبي يتزوج من حبيبته الشقراء.. كيف فعلها وهو بعمر الـ14 (شاهد)

    زواج يحيى الزعبي أثار تساؤلات ما إذا كان حقيقياً أم مجرد جلسة تصوير لعمل ما
    رفيف عبداللهبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    يحيى الزعبي يتزوج من حبيبته الشقراء.. كيف فعلها وهو بعمر الـ14 (شاهد)
    المشهور الأردني يحيى الزعبي وزوجته المزعومة

    وطن– أثار المشهور الأردني يحيى الزعبي، جدلاً واسعاً بعد نشره صوراً من جلسة زفافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وظهر يحيى الزعبي في الصور التي نشرها عبر حسابه على “فيسبوك“، وهو يرتدي بدلة عريس، بجانب فتاة حسناء بشعر أشقر، ترتدي فستان زفاف.

    وعلق أشهر كوميديي الأردن على الصور: “الحمد لله”، في إشارة إلى زواجه من الفتاة الشقراء.

    يحيى الزعبي
    لا يزال الكوميدي الأردني طفلا

    حقيقة أم مزحة؟

    وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول حقيقة زواج يحيى الزعبي، أم أنها مجرد جلسة تصوير لعمل تمثيلي جديد.

    وجاء في التعليقات التي كانت ما بين جدية وهزلية: ” مبروك وعقبال عند باقي الاطفال”.

    يحيى الزعبي
    يحيى مع عروسه الحسناء

    وكتب آخر: ” يا ريت تخبرونا هل الخبر حقيقي”.

    وقالت متابعة: ” والله مقلب”.

    وعقب شاب: ” مبروك .بس علميآ ما راح يزبط”.

    “بكرة الكل بيعرف”

    وعاد يحيى الزعبي لنشر صورة جديدة من جلسة الزفاف، وعقب: ” شايف الكل متحير هل هو برنامج او دعاي او زواج حقيقي.. برأيك انت شو الموضوع ؟؟؟ بكرا الكل بيعرف”.

    يحيى الزعبي
    يبدو أن الأمر مجرد مزحة

    الجدير بالذكر أن يحيى يبلغ من العمر 14 عاماً فقط.

     

     

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