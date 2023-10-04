وزير خارجية تونس الأسبق أحمد ونيس يتوعد الجزائر باستعادة الصحراء التونسية منها يوما ما (شاهد)

وطن- أثار وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس حالة من الجدل بعد دعوته إلى استعادة “الصحراء التونسية” من الجزائر، زاعما أن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تنازل عنها.

وخلال استضافته على على إذاعة “ديوان أف أم” التونسية، قال ونيس إن بلاده سعت كثيرا في الماضي لاستعادة الصحراء التونسية المقتطعة من الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي، موضحا أن عدم موافقة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول حال دون ذلك.

وقال “ونيس“: “وقعنا اتفاقية مع الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال لاسترجاع الصحراء، كما هو الحال في الاتفاق الجزائري المغربي، لكن الانقلاب العسكري في أواخر الستينات اطاح بالاتفاق”.



وزعم أن “الرئيس الجزائري أحمد بن بلة وافق على إعادة الصحراء التونسية (تشمل مساحة كبيرة من المناطق الشرقية حاليا في الجزائر) بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ولكن بعد الانقلاب العسكري في الجزائر تم التراجع عن الاتفاق مع تونس، وأرادوا أن يفعلوا ذلك مع المغرب، لكن الأخير رفض هذا الأمر”.

وأكد “ونيس” على أن تونس ستستعيد حقها من الجزائر يوما ما، متهما الرئيس الحبيب بورقيبة بـ”التنازل” عن الصحراء التونسية للجزائر، معبرا عن عدم سعادته لحدوث ذلك.