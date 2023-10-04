نوال الزغبي تروج لـ”فخامة معاليك” بجرأة.. اعتقد الجمهور أنها نسيت ارتداء البنطلون!

وطن– تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لانتقادات حادة بسبب طريقة ترويجها لأغنيتها الخليجية الجديدة “فخامة معاليك”.

ونشرت نوال الزغبي فيديو عبر حسابها على انستجرام، وهي تتسوق في أحد المحال التجارية بملابس جريئة، على أنغام أغنية “فخامة معاليك”.

قميص بطول التنورة!

وارتدت نوال تنورة جينز قصيرة جداً مع توب بيج وجاكيت رسمي بيج أيضاً، بطول التنورة.

ورفعت الفنانة اللبنانية شعرها إلى الأعلى مع إبقاء الخصلات الأمامية منسدلة.

واستكملت نوال الزغبي إطلالتها المثيرة بنظارات شمسية واكسسوارات بارزة، ومكياجا ناعماً.

انتقادات وسخرية

وتعرضت نوال لهجوم وتعليقات ناقدة من متابعيها بسبب التنورة الميني جيب.

فكتبت إحدى المتابعات: ” اتمنى اعرف شنو الشي الحلو بالتشلح.. يعني الملابس جميله قسما بالله”.

وقال آخر: ” نسيتي بنطلونك ختياره نوال”.

ووافقه متابع الرأي ساخراً: “نسيتي البنطلون”.

وطالبها آخر باحترام سنها (52) عاماً، وكتب: “احترمي عمرك، مو لايقلك”.

أغنية خليجية

وطرحت نوال الزغبي قبل أسبوع أغنيتها الخليجية الجديدة من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز. وإخراج فادي حداد.

وتعاونت الفنانة اللبنانية فيها مع الشاعر الغنائي خالد ڤرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع.