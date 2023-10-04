منجي الباوندي التونسي الأصل يفوز بجائزة نوبل للكيمياء..ما أهمية اكتشافه العظيم؟

وطن- فاز العلماء منجي الباوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن “اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية” التي تضيء شاشات الكمبيوتر وشاشات التلفزيون ويستخدمها الأطباء لرسم خرائط الأورام.

وووفقا لما نقلته “رويترز“، قالت لجنة نوبل للكيمياء في بيان “إن الحائزين على جائزة نوبل… نجحوا في إنتاج جسيمات صغيرة للغاية بحيث يتم تحديد خصائصها من خلال الظواهر الكمومية. إن الجسيمات، التي تسمى النقاط الكمومية، لها الآن أهمية كبيرة في تكنولوجيا النانو”.

وأضافت:”يعتقد الباحثون أنه في المستقبل يمكنهم المساهمة في الإلكترونيات المرنة وأجهزة الاستشعار الصغيرة والخلايا الشمسية الرقيقة والاتصالات الكمومية المشفرة.”

وتُستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح LED ويمكن استخدامها أيضًا لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية.

وتمنح الجائزة التي يبلغ عمرها أكثر من قرن من الزمان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (997.959 دولار).

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، يبدو أن الأكاديمية نشرت عن غير قصد أسماء العلماء الثلاثة الذين قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام.

صدمة الباوندي

وعندما سُئل خلال مؤتمر صحفي عن شعوره عندما سمع أخبار فوزه بالجائزة، قال “الباوندي” عبر الهاتف من الولايات المتحدة: “مندهش للغاية، ونعس، ومصدوم، وغير متوقع، ويشرفني للغاية”.

وأضاف: “لم أكن أعتقد أنني سأحصل عليها”.

من جانبه، قال يوهان أكفيست، رئيس لجنة نوبل للكيمياء، إن من بين “الخصائص الرائعة وغير العادية” للنقاط الكمومية أنها تنتج أضواء ملونة مختلفة، اعتمادا فقط على حجم الجسيمات، مع الحفاظ على التركيب الذري دون تغيير.

نشأة العالم منجي الباوندي

يشار إلى أن باويندي أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وبروس أستاذ فخري في جامعة كولومبيا، وإكيموف يعمل في شركة Nanocrystals Technology Inc.

وولد الباوندي في باريس ونشأ في فرنسا وتونس والولايات المتحدة، وقد أجرى أبحاث ما بعد الدكتوراه تحت إشراف بروس، ثم انضم إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1990 وأصبح أستاذا في عام 1996.

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نوبل للكيمياء تحتل المركز الثالث في أهميتها

وتأتي جائزة نوبل للكيمياء، وهي ثالث مجموعة جوائز لهذا العام، في أعقاب جوائز الطب والفيزياء التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذهبت جائزة الكيمياء العام الماضي إلى العلماء كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس لعملهم الرائد في “كيمياء النقر”، واكتشاف التفاعلات التي تسمح للجزيئات بالتجمع معًا لتكوين مركبات جديدة.