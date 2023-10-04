كارثة “خطيرة ومحرجة” تلاحق السيدات الناجيات من فيضانات درنة.. ما القصة؟

وطن- حذر الخبراء من أن النساء اللاتي نجين من الفيضانات التي سببتها العاصفة دانيال في ليبيا، تُركن دون رعاية مناسبة، وغير مرئيات تقريبًا على الرغم من جهود المساعدة.

وبعد أسابيع من الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 4000 شخص وخلفت أكثر من 10000 مفقود، لا تزال النساء يكافحن من أجل الحصول على منتجات النظافة والصرف الصحي ومنتجات الدورة الشهرية، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

ومع نزوح ما يقدر بنحو 16,000 شخص في درنة وما حولها، اضطر العديد من الناجين إلى نصب خيام أمام بقايا منازلهم.

ومع الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية الطبية في شرق ليبيا بسبب العاصفة، فإن المرافق الطبية المثقلة بالفعل تتعرض لمزيد من الضغط، مما يجعل الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرأة صعبة بشكل خاص.

النساء بين الأكثر تضررا

ووفقا لأليكس جراي، رئيس الصناديق الدولية في مركز الأعمال الخيرية للكوارث، فإن النساء هن من بين الأكثر تضررا خلال الكوارث الطبيعية.

وأضافت أن النساء في ليبيا سيحتاجن الآن إلى استمرار الوصول إلى الرعاية الجيدة قبل الولادة وبعدها، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وتابعت: “بعد كارثة مثل الفيضانات المدمرة في ليبيا، عادة ما تقل قدرة النساء على الوصول إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية المناسبة بسبب تدمير البنية التحتية الصحية وزيادة احتياجات الرعاية الصحية بين الناجين”.

الوقاية من المرض

وأوضحت هاجر درويش، وهي أخصائية في الصحة الجنسية للنساء الليبيات تعيش في المملكة المتحدة: “في كثير من الأحيان، يعمل في منظمات الإغاثة رجال، ويمكنك معرفة أن القرارات يتخذها الرجال”.

وأضافت: “أول شيء يفكرون فيه هو الطعام والملابس والأدوية، وبعد ذلك إذا فكر شخص ما في احتياجات المرأة فهو فاتر، أو يمكنك معرفة أنه من شخص لا يعاني من الدورة الشهرية”.

أحد الجوانب التي نادراً ما يتم أخذها في الاعتبار في أعقاب وقوع كارثة، مثل الفيضانات في ليبيا، هو كيفية التخلص من المنتجات بطريقة تحد من خطر انتشار المزيد من الأمراض.

وذكرت هاجر: “المنظمات لا تفكر حقًا في كيفية التخلص من الأشياء بعد ذلك. لذا، إذا كان الأشخاص يتناولون أدوية أو يعانون من مرض السكري، فهل يمكنهم التخلص من إبرهم بشكل صحيح وآمن؟”.

وأشارت إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمساعدات المقدمة للنساء في ليبيا وهي في كثير من الأحيان نقص التثقيف حول ما تفعله المنتجات.

وتابعت: “لقد لاحظت أيضًا أن المنظمات لا تنظر إلى الملابس المناسبة عندما يتعلق الأمر بالنساء، على سبيل المثال تحتاج النساء إلى ملابس داخلية معينة مثل حمالات الصدر خاصة إذا كن حوامل، ولا فائدة من إعطاء فوط الدورة الشهرية إذا لم يكن لديهن ملابس داخلية تلتصق بها”.

واستكملت: “ستستمر هذه الكوارث في الحدوث وستزداد سوءًا، ونحن بحاجة حقًا إلى القيام بعمل أفضل. أشعر أن المزيد من المنظمات بحاجة إلى وضع سياسة أو العمل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين لإنشاء سياسة يمكن تبسيطها ثم تكييفها لاحقًا مع مجموعات سكانية مختلفة”.

مشاعر الخجل

وفي كثير من الأحيان، في أعقاب الكوارث الطبيعية، غالبًا ما تشعر النساء بالخجل نتيجة لعدم قدرتهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية.

وقالت درويش: “الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية في ليبيا أمر صعب وغير مريح بالفعل، فالمنتجات ليست رائعة ويمكن أن يكون شراءها محرجًا للغاية”.

في حين أن جهود الإغاثة الطارئة يتم تنفيذها عادة بسرعة كبيرة ويمكن أن تكون غير منسقة في كثير من الأحيان في الساعات أو الأيام القليلة الأولى بعد وقوع الكارثة، تؤكد درويش أن منظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية يجب أن تشرك النساء في مناقشاتها حول كيفية المساعدة منذ البداية.