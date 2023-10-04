قصة تحطم القلب لعراقي فقد خطيبته في حريق حفل الزفاف.. النار لم تنطفئ بعد

وطن- “خرج الدي جي ستيفن نبيل خارج قاعة أفراح الهيثم في شمال العراق لقضاء استراحة مدتها 10 دقائق، وقبل لحظات من مغادرته، كان قد توقف لرؤية خطيبته مريم نعيم التي كانت من بين الضيوف، تحدثا لفترة وجيزة، وتبادلا نكتة، وأحضر لأخيها الأصغر كرة صغيرة، لكنه لم يعتقد أن هذه ستكون المرة الأخيرة التي رآها فيها،

قالت له مريم التي تبلغ 21 عاما، عبر الهاتف: “سوف أموت.. اعتني بنفسك.. أنا أحبك.” فقد اشتعلت النيران في قاعة الزفاف الرئيسية، حيث كانت مريم، بعد دقائق من مغادرة نبيل.

بمجرد أن علم بالفاجعة، كان الفكر الوحيد في ذهن الشاب البالغ من العمر 23 عامًا هو إنقاذ عروسه، وقال في حديثه لموقع “ميدل إيست آي“: “ذهبت بسرعة إلى القاعة، وعندما وصلت كانت مشتعلة”.

وأضاف: “الدخان كان كثيرا. حاولت الدخول من الحمامات لأنها كانت هناك وكسرت النافذة، ولم أتمكن من الدخول أيضا بسبب الدخان.. وقتها بدأت أشعر باليأس والحزن الشديد، ولم أعرف مصير خطيبتي بينما كانت القاعة تحترق”.

كانت مريم من بين 107 أشخاص لقوا حتفهم في الحريق في ذلك اليوم، والذي أدى إلى إصابة 166 شخصًا آخرين.

وقد لجأت إلى الحمامات مع عشرات النساء الأخريات. لم تصلهم النار، لكن الدخان الكثيف السام المنبعث من الحريق خنقهم حتى الموت. قال نبيل: “لم أر مريم عندما أخرجوها.. لكنني علمت أنه عندما أخرجوها كانت مستلقية على الأرض وهاتفها في يدها”.

حضرت مريم، حفل الزفاف كضيفة مع والديها وإخوتها الثلاثة، وجلسوا بين حشد يضم حوالي 900 شخص في مكان مصمم لاستيعاب 400 شخص.

بدأ الحريق بعد أن اشتعلت النيران في زخارف السقف المحظورة والقابلة للاشتعال بسبب الألعاب النارية التي استخدمت أثناء الرقص البطيء للعروس والعريس، بحسب وزارة الداخلية العراقية.

والد مريم يصف الفاجعة

وصف معتصم نعيم، والد مريم، مشهد الفوضى عندما اكتشف الناس النيران الأولى، قائلا: “حاولنا الخروج من الباب الرئيسي لكنه كان مزدحماً للغاية.. رجعنا إلى باب المطبخ وقبل أن نصل انقطعت الكهرباء”.

في الظلام، لم يتمكن الناس من رؤية بعضهم البعض. عندما وصلت العائلة إلى المطبخ، أدركوا أن مريم لم تكن معهم. وقال معتصم: “بدأت والدة مريم بالصراخ باسمها.. حاولت العودة للبحث عنها، لكنني لم أستطع بسبب الحريق.. لم نكن ندرك أن هذه القاعة التي نذهب إليها بين الحين والآخر ستأخذ مريم منا”.

نبيل حزين على خطيبته

مثل كثيرين في البلدة، لا يزال الحزن والصدمة يسيطران على نبيل، الذي يقضي أيامه في النظر إلى صور خطيبته، ولياليه في زيارة قبرها.

وقال: “لقد تمت خطوبتنا في عيد الحب في 14 فبراير 2022.. لقد اخترنا هذا اليوم ليكون ذكرى جميلة”.

خطط الثنائي في البداية لحفل زفافهما وحجزا قاعة الهيثم المدمرة الآن لهذه المناسبة، وكان مقررا في أوائل سبتمبر. وقال: “كانت فترة خطوبتنا مثيرة للغاية. لقد خرجنا دائمًا واستمتعنا بوقتنا، ونقدم الهدايا لبعضنا البعض.. آخر هدية أحضرتها لمريم كانت في 9 سبتمبر وكانت عبارة عن سوار يد”.

في نهاية المطاف، قررا تأجيل حفل الزفاف حتى أوائل أكتوبر، حيث كان نبيل ينتظر بدء وظيفة حكومية جديدة قبل عقد قرانه.