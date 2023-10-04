عتق رقبة مترك بن عايض.. قتل أحمد القريقري بسبب فتاة في السعودية إلى الواجهة مجدداً!

وطن- تصدر هاشتاج ” عتق رقبة مترك بن عايض”، التريند في السعودية، بعدما عادت قضية قتل المواطن السعودي أحمد القريقري إلى الواجهة من جديد بعد 4 سنوات على حدوثها.

تعود القصة إلى عام 2019، حين تم قتل أحمد القريقري (21 عاماً)، في جدة غرب السعودية، في الشارع العام بسبب حمايته لفتاة استنجدت به.

عتق رقبة

وألقت السلطات السعودية في حينها القبض على الجاني، وهو مترك بن عايض القحطاني (26 عاماً)، وأصدرت حكماً بالقصاص في حقه.

لكن عائلة القاتل، يطالبون بعتق رقبة الجاني. ودشنوا هاشتاج عتق رقبة مترك بن عايض.

وبدأ الشيوخ وأهل الإصلاح، التوافد على منزل والد الضحية، للضغط عليه من أجل التنازل.

لكن والد القتيل القريقري رد قائلا: ” اذكروا الله وصلوا على النبي ما عندي غير شرع الله.. ولله ثم تقديرا لشيوخ القبائل والحاضرين تم تمديد المهلة شهر”.

ترهيب وتخويف

واعترض معظم المغردين على الهاشتاج، على عتق رقبة القاتل، خاصة أنه ارتكب الجريمة عن سبق إصرار وترصد.

كما انتقد المغردون ممارسات أهل القاتل، من ترهيب وتخويف.

حيث يتجمعون لدى منزل أهل المقتول ويصرخون مطالبين بالعفو.

وتساءل الناشطون عن دور رجال الأمن في هذه الظاهرة الهمجية حسب تعبيرهم، مؤكدين أن هذه الجرائم لا تستحق دية ولا عفو.