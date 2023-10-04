عبير موسي: تظاهرت أمام قصر قرطاج عارضة مطالبها فاعتقلها قيس سعيد

وطن- اعتقلت السلطات التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أثناء مشاركتها بمظاهرة تندد بسياسة رئيس البلاد قيس سعيد.

ووفق وسائل إعلام تونسية أمرت النيابة العامة بوضع زعيمة الحزب الدستوري الحر، رهن الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليها أمام القصر الرئاسي حيث كانت تنوي تقديم طعون ضد المراسيم الرئاسية.

اعتقال عبير موسى أمام القصر الجمهوري

وقال الحزب الدستوري الحر في بيان له نشر على صفحته في”فيسبوك”، إن القيادية عبير موسي تم اعتقالها أثناء وجودها، أمام القصر الرئاسي بصحبة محامي الحزب لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية عدد 588 و590 الصادرة في 22 سبتمبر.

والمتعلقة بدعوة الناخبين وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لما يسمى “انتخابات المجالس المحلية”، إلا أن مصالح الأمن برئاسة الجمهورية رفضت السماح لها بالتوجه إلى مكتب الضبط.

عبير موسي والإمارات

ويشار إلى أن عبير محسوبة على الإمارات، وتُتهم من قبل الكثيرين بأنها تتلقى أموالا ودعما منها لتنفيذ أجندة إماراتية في تونس.

من جانبه علق الكاتب المصري البارز جمال سلطان، على اعتقال موسي بالقول:”سلطات تونس تعتقل “عبير موسى” رئيسة الحزب الدستوري الحر، وتقرر حبسها احتياطيا، صاحبة الصولات والجولات، عبير كانت عضوة مكرمة في برلمان الثورة، كانت تتعمد تعطيله والتظاهر داخله والعمل على حله، وتشيطن حكومة النهضة وتدعو لحلها وحبس راشد الغنوشي زعيمها.”

وتابع في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “x” ـ تويتر سابقا ـ رصدتها (وطن): “الانقلابيون حققوا أملها وأسقطوا الحكومة وحبسوا الغنوشي، لكنهم حلوا البرلمان وسرحوا عبير ثم حبسوها بعد حبس خصمها، دون أن يبكي عليها أحد، مع الأسف لا أحد يتعلم من دروس الآخرين!”

تفاصيل اعتقال عبير موسي

وأشار البيان إلى أن رئيسة الحزب عبير موسي، حين همت بالمغادرة هي ومن معها فوجئت بحضور أمني كثيف تولى بصفة مباغتة افتكاك الجوال من يدها.

وتابع: “تم الدفع بها بقوة وعنف غير مبريين داخل سيارة أمنية في اعتداء واضح على حرمتها الجسدية ودون إعلامها بالجهة المقصودة”.

ليتبين لاحقاً بعد البحث في عدد من المراكز أنه تم اقتيادها إلى مركز الأمن الوطني ولم يسمح لها بإجراء مكالمة هاتفية مع عميد المحامين.

محامي عبير موسى يعلق

وأشار موقع “Jeune Afrique” نقلاً عن محاميها “نوفل بودن”، إلى أن عبير موسي تم وضعها رهن الاعتقال، مؤكدا أن أسباب اعتقالها لا تزال مجهولة.

وفي مقطع فيديو نُشر على صفحة الحزب الدستوري الحر على فيسبوك، زعمت رئيسة الحزب قبل اعتقالها أن المكتب الرئاسي رفض قبول استئنافها ومنحها إقرارًا بالاستلام.

مطالبات بالإفراج عن عبير موسي

وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين، رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات “لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب” و”يسقط قيس سعيد” وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.

جدير بالذكر أن عبير موسي من أنصار الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.

وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، وتصفه باستمرار بأنه “الحاكم بأمره”، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.