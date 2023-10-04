طريقة صينية مبتكرة تخمد حريقا مروعا في توقيت قياسي (فيديو)

وطن- انتشرت لقطات مصورة، وصفت بـ”الغريبة واللافتة”، تظهر فيها طائرات من دون طيار تخمد حريقاً في مبنى صيني متعدد الطوابق.

وشوهد في مقطع الفيديو، حريقا مروعا في المبنى الصيني، حيث اندلعت النيران في اثنين من الطوابق.

ودفعت السلطات، بطائرات من دون طيار نجحت في إطفاء الحريق بشكل كامل وخلال مدة زمنية قصيرة للغاية.

الحرائق في الصين

ودائما ما تثير الحرائق في الصين اهتماما كبيرا نظرا لما تُحدثه من خسائر، فقبل أيام مثلا أعلنت السلطات الصينية، مصرع 16 شخصًا، إثر اندلاع حريق في منجم للفحم جنوبي البلاد.

واندلع الحريق في منجم “شانجياوشو” للفحم في مدينة بانجوان بمقاطعة قويتشو شرقي الصين.

وذكرت السلطات المحلية، في بيان، أن تحقيقاً أولياً يشير إلى أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم كانوا محاصرين بعد اشتعال النيران.

اعتماد الصين على الفحم

تجدر الإشارة إلى أن الصين تعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الكهرباء على الرغم من التوسع الهائل في قدرتها على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.