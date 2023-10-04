شذى حسون لا تعرف نشيد بلادها الوطني.. العراقيون في صدمة من الكلمات الجديدة! (فيديو)

وطن– تعرضت الفنانة العراقية شذى حسون، إلى هجوم وانتقادات واسعة، بسبب كلمات النشيد الوطني لبلادها، والتي استبدلتها بأخرى مغايرة تماماً.

واستبدلت شذى حسون عبارة ” سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً”، في النشيد بـ “هل أراك ناعماً منعماً.. وسالماً مكرما”

مهرجان العراق الدولي

حدث ذلك أثناء أداء شذى النشيد الوطني العراقي، في افتتاح الدورة الأولى من مهرجان العراق الدولي الذي ترأسه بنفسها.

وأثار هذا الخطأ سخرية واسعة بين العراقيين الذين هاجموها ووصفوا ما فعلته شذى حسون بـ”المهزلة”.

وجاء في التعليقات: “بلوة خوش تمثيل للعراق بعهد وزراة الثقافة”.

وكتب آخر ساخراً: “الله يديمة النعومية…. هلو عيني”.

الجلال والسناء!

ونوهت متابعة إلى أخطاء أخرى: “كله غلط بغلط و الجلال والسناء ، بدل الجلال والبهاء”.

وسخر رابع :” انقذوا النشيد الوطني العراقي انه يستغيث”.

وكتب ناشط: “ناعماً منعماً ؟ شذى حسون سوت للعراق ليزر”.

وقالت ناشطة: “أي خزي هذا شذى حسون تغني النشيد العراقي وهي لاتعرف كيف كلماته.. “الجلال والسناء”.. “ناعما منعّما”..!! كلمات نشيد بلدك لا تعرفينها، أي خزي هذا “.

وتابعت: ” لازلت أصر على انها أسوء عنصر لتمثيل العراق.. لا اعلم كيف استطاع مكتب السيد السوداني ان يخرج هذا النموذج لادارة الحفل”.

أول مهرجان تكريمي

وكانت شذى قد اعلنت عن انطلاق “مهرجان العراق الدولي” خلال تواجدها في القاهرة.

وقالت: “حبيت أصرّح بإعلان المهرجان من مصر، سأقيم عراق Awards.. هيكون أول مهرجان عربي تكريمي وهنكرّم فيه أحسن فنان وأحسن مطرب وأحسن ممثل.. لأول مرة هيكون في هذا النوع من المهرجانات في العراق، خاصة في بغداد”.