سنومة العذيبي تثير جدلا بإعلانها الزواج من مشعل الخالدي طليق أميرة الناصر

وطن – أعلنت الفنانة اليمنية المقيمة في السعودية “سنومة العذيبي”، عن عقد قرانها على مشعل الخالدي، طليق الناشطة ومشهورة سناب أميرة الناصر مما أثار دهشة متابعيها.

ونشرت “سنومة” عبر حسابها على “سناب شات” صورة لمشعل الخالدي مرفقة بتدوينة له قال فيها:”تم بحمد الله عقد قراني على من اختارها الله لي وألفتها نفسي وارتضيتها زوجة وشريكة لحياتي”.

وتابع: اللهم أجعلني لها كما تحب وأجعلها لي كما أحب واجعلنا لك كما تحب وترضى.”

سنومة العذيبي تتزوج طليق أميرة الناصر

ويأتي الإقتران الجديد لمشعل الخالدي، بعد عامين من انفصاله عن زوجته السابقة وأم أبنائه “أميرة الناصر” بسبب مزاعم عن تعرضها للعنف الجسدي على يده كما ذكرت في أكثر من لقاء وفيديو.

وقبل زواج سنومة العذيبي من مشعل الخالدي كانت السنابية الشهيرة أميرة الناصر أعدت في كانون الثاني 2020 حفلاً بمناسبة طلاقها.

وارتدت حينها بدلة زفاف، مما أثار موجة واسعة من السخرية في أوساط متابعيها لتصرفها الغريب هذا.

وقالت من خلال فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك، إن الطلاق ليس بالأمر السهل بل هو خراب للبيوت “ولكن القدر والنصيب هما اللذان يحددان” حسب وصفها.

واستدركت بنبرة ناصحة للفتيات: “لا تيئسين واستمري وعيشي أحسن من أول”.

وقالت مخاطبة المطلقات:”إذا كنتي تلبيسن قبل الطلاق ثياباً ملونة البسي الأبيض واجعلني حياتك بيضاء فالدنيا لا تقف على شخص واحد اعتبريه مات الله يرحمو”.

وكان فيديو انتشر عبر منصات التواصل في نيسان 2021 أظهر عودة مشهورة سناب شات أميرة الناصر لطليقها مشعل الخالدي، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن انفصال الشريكين.