رابطة الليغا تفرض عقوبة قاسية على ناتشو نجم ريال مدريد

وطن- فرضت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، الثلاثاء، عقوبة قاسية بحق النجم الإسباني ناتشو لاعب ريال مدريد، على خلفية تدخله العنيف تجاه اللاعب بورتو، ليطرد على إثرها بالبطاقة الحمراء.

وقررت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لكرة القدم، إيقاف لاعب ريال مدريد ناتشو فرنانديز، 3 مباريات قادمة في الدوري الممتاز، إثر طرده في المباراة الماضية للفريق الملكي أمام جيرونا، السبت.

عقوبة ناتشو لاعب ريال مدريد

وكان الإسباني ناتشو قد تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، بعد تدخله العنيف تجاه اللاعب بورتو نجم الفريق المنافس جيرونا، على مستوى كاحل القدم، لينقل الأخير على حمالة إلى المشفى.

كما وسيغيب ناتشو لاعب ريال مدريد، عن المشاركة مع فريقه في المباريات الثلاثة القادمة أمام أوساسونا وإشبيلية والكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة بسبب عقوبة الإيقاف.

اعتذار اللاعب ناتشو

وقدم الإسباني ناتشو لاعب ريال مدريد اعتذاره، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع (الانستغرام)، جاء فيه: ” أود أن أتقدم باعتذاري إلى بورتو لهذه الحركة الغير مقصودة خلا المباراة”.

كما وختم اللاعب بيانه، ” على مدى مسيرتي لم يكن في نيتي إلحاق الإصابة بأحد، آمل أن تتعافى جيداً وبسرعة”.

وخرج ريال مدريد بفوز مثير من ميدان نابولي بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات، الثلاثاء.

كما وسيلتقي الفريق الملكي في المباراة القادمة أمام أوساسونا، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة لهذا الموسم.