دوري أبطال أوروبا: فوز الريال والبايرن والإنتر وخسارة أرسنال واليونايتد

وطن- شهدت منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات، فوز الثلاثي ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وتعثر أرسنال ومانشستر يونايتد بالخسارة، الثلاثاء.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز الصعب على نابولي بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وسجل ثلاثية ريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال29، وجود بيلينغهام في الدقيقة ال34، وأليكس ميريت حارس نابولي الذي سجل هدفاً عكسياً في مرماه بعد تسديدة فالفيردي الصاروخية في الدقيقة ال78.

نتائج دوري أبطال أوروبا دور المجموعات

فيما أحرز نابولي هدفين في مرمى الضيف ريال مدريد، اللاعب ليو أوستيجارد في الدقيقة ال19 وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة ال54 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما ونجح بايرن ميونخ الألماني من تحقيق الفوز على نظيره كوبنهاغن بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات.

وسجل أهداف البايرن جمال موسيالا في الدقيقة ال67 وماتيس تيل في الدقيقة ال83، كما وأحرز كوبنهاغن الهدف الوحيد للفريق في المباراة عن طريق اللاعب لوكاس ليراجير في الدقيقة ال55.

وفاز وصيف النسخة الماضية إنتر ميلان الفوز النظيف بهدف دون رد على منافسه بنفيكا البرتغالي، كان من توقيع اللاعب ماركوس تورام في الدقيقة ال62.

دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وتلقى أرسنال الخسارة أمام لانس الفرنسي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما هو الحال مع مانشستر يونايتد الذي تعثر بالخسارة أمام غلطة سراي التركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وستختتم منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الأربعاء، لعل أبرزها مباراة حامل اللقب مانشستر سيتي ولايبزيج وبرشلونة أمام بورتو البرتغالي.