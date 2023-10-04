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    رياضة

    دوري أبطال أوروبا: فوز الريال والبايرن والإنتر وخسارة أرسنال واليونايتد

    منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    نجوم ريال مدريد
    احتفال نجوم ريال مدريد

    وطن- شهدت منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات، فوز الثلاثي ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وتعثر أرسنال ومانشستر يونايتد بالخسارة، الثلاثاء.

    وتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز الصعب على نابولي بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

    وسجل ثلاثية ريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال29، وجود بيلينغهام في الدقيقة ال34، وأليكس ميريت حارس نابولي الذي سجل هدفاً عكسياً في مرماه بعد تسديدة فالفيردي الصاروخية في الدقيقة ال78.

    فريق ريال مدريد
    احتفال نجوم ريال مدريد بهدف فالفيردي في دوري أبطال أوروبا

    نتائج دوري أبطال أوروبا دور المجموعات

    فيما أحرز نابولي هدفين في مرمى الضيف ريال مدريد، اللاعب ليو أوستيجارد في الدقيقة ال19 وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة ال54 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

    كما ونجح بايرن ميونخ الألماني من تحقيق الفوز على نظيره كوبنهاغن بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات.

    نجوم لانس الفرنسي
    احتفال فريق لانس الفرنسي

    وسجل أهداف البايرن جمال موسيالا في الدقيقة ال67 وماتيس تيل في الدقيقة ال83، كما وأحرز كوبنهاغن الهدف الوحيد للفريق في المباراة عن طريق اللاعب لوكاس ليراجير في الدقيقة ال55.

    وفاز وصيف النسخة الماضية إنتر ميلان الفوز النظيف بهدف دون رد على منافسه بنفيكا البرتغالي، كان من توقيع اللاعب ماركوس تورام في الدقيقة ال62.

    فريق بايرن ميونخ
    نجوم بايرن ميونخ

    دوري أبطال أوروبا 2023-2024

    وتلقى أرسنال الخسارة أمام لانس الفرنسي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما هو الحال مع مانشستر يونايتد الذي تعثر بالخسارة أمام غلطة سراي التركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

    فريق إنتر ميلان
    احتفال فريق إنتر ميلان

    وستختتم منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الأربعاء، لعل أبرزها مباراة حامل اللقب مانشستر سيتي ولايبزيج وبرشلونة أمام بورتو البرتغالي.

    نجوم غلطة سراي
    احتفال فريق غلطة سراي التركي بفوزه في دوري الأبطال
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