تشكيلة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد والتوقيت في دوري أبطال أوروبا

وطن- يستعد فريق باريس سان جيرمان للمواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره الإنجليزي نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات.

وستكون مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دول السعودية وفلسطين ومصر، على أرضية ملعب ( جيمس بارك).

توقيت مباراة باريس سان جيرمان اليوم

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

وستبث المباراة بين الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

وجاء تردد قناة (beIN Sports Premium 1)، الناقلة لأحداث المباراة على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

كما وسيعلق على مجريات اللقاء بين الفريقين، المعلق العماني عامر الخوذيري.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد

وسيلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع باريس: لوكاس هيرنانديز، ميلان شكرينيار، ماركينهوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: باركولا، وارن إيمري، مانويل أوجارت.

مركز هجوم الفريق: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، راندال مواني.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مجموعته في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 3 نقاط.

كما وآتي الفريق المنافس نيوكاسل يونايتد في وصافة الترتيب برصيد نقطة واحدة حتى الآن.