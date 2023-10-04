تسوية دولارية كبيرة لضابط أمريكي تقاعد بعد تعرضه لمضايقات بسبب إسلامه

وطن- ينتظر أن يحصل ضابط شرطة أمريكي سابق من سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، على تسوية بقيمة 400 ألف دولار في دعوى قضائية تزعم أنه تعرض لمضايقات بسبب ديانته الإسلامية.

ففي عام 2018، رفع نبيل حيدر، ضابط الشرطة اللبناني الأمريكي، دعوى قضائية ضد قسم شرطة سان خوسيه، مدعيا أنه تعرض لتعليقات معادية للمسلمين، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر.

وقالت الدعوى إنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، خلال إحاطة للشرطة، كان نقيب يعدد المحاربين القدامى في الشرطة، وأدلى بتصريحات مهينة بشأن حيدر، فيما قال المدعي عليه: “أيها النقيب، لقد نسيت أن تذكر نبيل. وهو من قدامى المحاربين في داعش. لقد كان مع داعش لمدة عامين”، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق قبل هزيمته إقليميا في عام 2019.

وقال راندال شتراوس محامي حيدر، في حديث لقناة Fox KTVU، إنه بعد هجمات 11 سبتمبر، بدأ استهداف الضابط ومهاجمته لأنه كان مسلمًا.. تم إطلاق عليه أسماء مثيرة للاشمئزاز حقًا، مثل إرهابي، أو مفجر انتحاري، أو عضو في داعش”.

عملية توقيف

وفقاً لسجلات المحكمة، تم إيقاف كل من الرقيب وضابط آخر، زعم حيدر أنهما أدليا بتعليقات معادية للمسلمين، لمدة أسبوع بسبب تصريحاتهما.

وتكشف وثائق المحكمة، أن حيدر حصل على إجازة طبية في عام 2019 وعاد إلى الخدمة الخفيفة في عام 2021 قبل أن يتقدم بطلب للتقاعد في العام التالي.

ووافق مجلس مدينة سان خوسيه، على التسوية السابقة للمحاكمة، لحيدر.

وقال شتراوس في بيان: “الضابط حيدر بطل لأنه تولى الصلاحيات الموجودة داخل الوزارة، بما في ذلك القيادة العليا، من أجل فضح العنصرية وكراهية الإسلام”.

وأضاف: “لقد ناضل في هذه القضية لسنوات في مواجهة ضغوط شديدة كلفته حياته المهنية وفي نهاية المطاف من أجل السعي لتحقيق العدالة لنفسه ولعائلته وجميع ضحايا التمييز من قبل ضباط الشرطة”.

رد رسمي على رواية حيدر

وردت المدينة على ادعاءات حيدر، مؤكدة في وثائق قانونية أنه شارك بهذه التصريحات عن طيب خاطر، وزعمت أن حيدر رد بتعليقات فظة حول زوجة الرقيب وأطلق نكاتًا حول تراثه الإيطالي.

وقال فرع منطقة الخليج التابع لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: “من المثير للقلق العميق أن المدينة وإدارة شرطة سان خوسيه لم تعترفا بارتكاب أي مخالفات، وبدلاً من ذلك اختارتا التقليل من ادعاءاته من خلال الإشارة إلى أنه كان راغبًا في المشاركة”.