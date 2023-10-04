الملكة رانيا في بدلة رجالية.. رسالة غير مباشرة حول اتجاه “بلا جنس” في الأزياء (شاهد)

وطن- اختارت الملكة رانيا ارتداء بدلة رمادية اللون من مجموعة ديور للرجال، على خطى ملكة إسبانيا ليتيزيا، التي رأيناها قبل بضعة أشهر وهي ترتدي بنطالاً من مجموعة “مانجو” الرجالية.

ويتزايد اتجاه “بلا جنس”، في الأزياء، والذي اختارت الملكة رانيا أن ترتدي منه بلا تعقيدات.

قمة عالم شاب واحد

وتتواجد زوجة الملك عبد الله الثاني في بلفاست، بأيرلندا الشمالية، للمشاركة في قمة “عالم شاب واحد”.

ولإظهار أنها على اطلاع بأحدث الاتجاهات التي يتبعها الشباب، مثل “بلا جنس”، أعطت ملكة الأردن، رانيا درسًا مفاده أنه يمكنك أن تكون متألقًا بالملابس المصممة للرجال.

واختارت الملكة الهاشمية بدلة باللون الرمادي من مجموعة ديور الرجالية لعام 2023. والتي تم بالفعل تصميمها للتفكير بدقة في عدم وجود الجنس بالنسبة للملابس.

بدلة رجالية

وهي عبارة عن قطعتين مصنوعتين من الصوف، مكونة من بنطال واسع قليلاً وسترة ضيقة، أكثر تفاصيلها أصالة في الأكمام.. فهي قابلة للإزالة، مما يسمح لك بإزالتها وتترك نفسك مع سترة قصيرة الأكمام. اثنان في واحد.

ولمنح بدلة الدار الفرنسية كل الاهتمام، قامت رانيا بدمجها مع بلوزة بيضاء.

أما بالنسبة للإكسسوارات، فقد اختارت حذاء باللون الرمادي مصنوع من الجلد السويدي من جيانفيتو روسي، وحقيبة كلاتش باللونين الأبيض والأسود من ماركة بوتيغا فينيتا الإيطالية.

أضافت الملكة بروشًا من اللؤلؤ على شكل ورقة شجر إلى البدلة. بالإضافة إلى ذلك، ارتدت قلادة من الألماس وأقراطًا متطابقة.

الملكة ليتيزيا سبقتها

كانت الملكة ليتيزيا أول عضوة في العائلة المالكة اختارت بالفعل، قبل بضعة أشهر، هذه الطريقة في فهم التصميم بمقترحات مختلطة. والتي بدلاً من تقسيم الجنسين بطريقة ثنائية، تقترح إزالة الحاجز بين ملابس المرأة ووالرجل.

والآن يبقى أن نعرف من ستكون الملكة التالية التي تجرؤ على أن تكون بلا جنس. ربما شارلين من موناكو، التي غالباً ما تختار الأسلوب الذكوري.