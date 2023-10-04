الفيديو الذي تسبب باعتقال طلال السلماني.. هل أساء للسلطان هيثم؟

وطن – تداول نشطاء في سلطنة عمان، أنباء تفيد باعتقال الداعية والناشط العماني “طلال السلماني” على يد السلطات الأمنية في البلاد، وهي المرة الثانية التي يتم اعتقاله فيها بعد أن تم توقيفه قبل ذلك، في الثاني عشر من أغسطس آب 2021.

وعبر وسم “الحرية لطلال السلماني” الذي تصدر التريند بتويتر في السلطنة، طالب ناشطون عمانيون بالإفراج عن الداعية العماني بعد توقيفه لأسباب مجهولة حتى الآن.

ورغم تصدر وسم باسم طلال السلماني وتأكيد العديد من النشطاء العمانيين لأنباء اعتقاله، لم تصدر السلطات العمانية حتى الآن أي بيانات رسمية في هذا الشأن أو توضيح.

طلال السلماني يوجه انتقادات للحكومة العمانية

وتداول ناشطون عبر الوسم مقطع مصور، قالوا إنه المقطع الأخير للداعية العماني طلال السلماني، زاعمين أنه هو السبب في توقيفه.

ويظهر “السلماني” في هذا المقطع الذي رصدته (وطن) وهو يوجه انتقادات حادة للحكومة، مشيرا إلى عجزها عن حل مشاكل المواطنين.

وقال ما نصه:”الحياة الكريمة للمواطن العماني عبارة نسمعها كثيرا في عمان.. لكنها لم ترى النور.. أتعجب من حكومة ما قادرة تحل قضية كهرباء للمواطن.”

وتابع طلال السلماني عاقدا مقارنة مع دول الخليج المجاورة للسلطنة:”دول الجوار دول خليجية ووضعنا الاقتصادي أفضل من وضعهم.. ويدفعوا عن مواطنيهم فواتير الماء والكهرباء.”

وأضاف مستكملا الانتقاد الحاد للحكومة العمانية: “يا حكومة سلطنة عمان ما انتوا قادرين تدفعوا عن المواطن الكهرباء والماء مجانا.. المواطن العماني عزيز ما يريد منك شيء سوى الحياة الكريمة اللي المفروض توفر له.. لا تخليني أسألك وأضطر أعمل هذا المقطع الآن وأخاطبك.”

تضامن كبير مع طلال السلماني وحقيقة إساءته للسلطان هيثم

وعبر الوسم عبر العديد من العمانيين عن تضامنهم مع الداعية العماني الذي تم توقيفه.

وفي هذا السياق كتب علي بن إبراهيم عبر منصة إكس:”لا اعلم بقضية طلال السلماني لكن ما قصة المداهمات في الشارع لماذا هذه التصرفات؟”

وتابع مستنكرا:”الاتصال بالهاتف وطلبه في الصباح أسهل من كل هذه السيناريوهات الغريبة التي لا تؤرث إلا الحقد والذكريات السيئة التي لاتنسى عند الفرد وعائلته.”

وعن مزاعم البعض بأن منشورا للداعية العماني طلال السلماني، حمل إساءة للسلطان هيثم بن طارق، هو السبب وراء توقيفه ذكر نفس المعلق عبر الوسم، بأن “البعض يقول أن طلال يقصد السلطان ولا اعلم من أين جاءوا بهذا التحليل.”

وتابع:”لا سلطان عُمان طغى بالعمانيين ولا استبدّ في رأي وتعنت وتعمد ضررنا.. لذلك لا تتهموا من لا يستطيع الدفاع عن نفسه.”

وشكك آخر بكون أن هذا المنشور يعود للسلماني من الأساس.

وكتب:”هل لاحظتم مدى ركاكة الكلام والأخطاء الإملائية في هذه الحالة؟؟ تتوقعون طلال السلماني أسلوبه بهذه الركاكة والضعف؟؟ ممكن حتى طفل يسوي مثل هالحالة، ويكتب الاسم ويحط الصورة.”

واستكمل:”الموضوع ليس بتلك الصعوبة.. أي شخص بامكانه ان يزور في هذه الأيام مع توفر التقنيات!”

فيما تساءل عادل بن عامر الهادي:”ما الجريمة التي ارتكبها طلال السلماني عندما تحدث عن حق المواطنين في أن يعيشوا حياة كريمة؟!”.

ليست المرة الأولى

وسبق أن تم توقيف طلال السلماني في، أغسطس من العام 2021، بسبب دعوته للتظاهر رفضا لمحلات الخمور بسلطنة عمان.

ووقتها ظهر في مقطع مصور رصدته (وطن)، وهو ينتقد السماح لبعض المحلات ببيع الخمور في السلطنة، ودعا العمانيون للتظاهر السلمي اعتراضا على هذه الأمر حتى تتحرك السلطات بشأنه.

وبعد توقيفه شهدت مواقع التواصل في السلطنة حملة تضامن كبيرة معه، وأسفرت عن إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.