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    البنتاغون يقر صفقة صواريخ تعمل بالتردد اللاسلكي لسلطنة عُمان.. هذه قيمتها!

    الصفقة ستعمل على تحسين قدرة الجيش السلطاني العماني على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قوة الدفاع عن وطنه
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    البنتاغون يقر صفقة صواريخ تعمل بالتردد اللاسلكي لسلطنة عُمان.. هذه قيمتها!
    سلطنة عمان و الولايات المتحدة

    وطن- كشفت وزارة الدفاع الامريكية، أن الولايات المتحدة أقرت صفقة محتملة لبيع صواريخ تعمل بالتردد اللاسلكي لسلطنة عمان بكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون دولار.

    وقالت وزارة الدفاع الامريكيةالبنتاغون” في بيان لها عبر موقعها الرسمي:” اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة لحكومة سلطنة عمان لصواريخ التردد اللاسلكي TOW 2B (BGM-71F-7-RF) والدعم والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 70 مليون دولار، وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل”.

    وأكدت وزارة الدفاع في بيانها على أن حكومة سلطنة عمان طلبت شراء ثلاثمائة وواحد (301) صاروخ يتم إطلاقها بأنبوب ومتتبع بصري، وموجهة لاسلكيًا (TOW) 2B، وصواريخ ترددات راديوية (RF) (BGM-71F-7-RF) (بما في ذلك 7 صواريخ Fly) .

    صفقة محتملة لبيع صواريخ تعمل بالتردد اللاسلكي لسلطنة عمان
    صفقة محتملة لبيع صواريخ تعمل بالتردد اللاسلكي لسلطنة عمان

    دعم فني ولوجيستي

    كما تضمن الطلب تقديم خدمات الدعم الفني والبرامجي واللوجستي والهندسي من الحكومة الأمريكية والمقاولين، والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرامجي.

    وقال “البنتاغون” أن هذه الصفقة المحتملة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تشكل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

    تحسين قدرة الجيش السلطاني

    وأكد على أن عملية البيع المقترحة ستعمل على تحسين قدرة الجيش السلطاني العماني على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قوة الدفاع عن وطنه، مشيرا إلى أن سلطنة عمان لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة، مع التأكيد على أن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

    وكشفت الوزارة بأن المقاول الرئيسي لهذه الصفقة سيكون شركة Raytheon Missiles & Defense، موضحة أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو المقاولين الأمريكيين في عمان.

    وأوضح البيان أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح.

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