ابن سلمان يسعى لمحاكاة تجربة قطر.. هل تنجح السعودية في استضافة مونديال 2034؟

وطن- أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

ومن جانبه علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الأمر في تصريحات نقلتها الوكالة أيضا، بأن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، حسب وصفه.

ورأى ناشطون أن مساعي “ابن سلمان” لاستضافة كأس العالم 2034، تأتي في إطار طموحه لمحاكاة تجربة قطر التي أبهرت العالم في استضافتها لمونديال 2022 الماضي.

مساع سعودية رسمية لاستضافة كأس العالم 2034

ويشار إلى أنه أواخر العام الماضي، أبهرت قطر العالم بحفل افتتاح أكثر من رائع لمونديال 2022.

وشهد الحفل حضور كبار الشخصيات في العالم بدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وتعليقا على إعلان السعودية نيتها الترشح والتقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2023، رأى الكثيرون أن المملكة بات لديها القدرة مؤخرا على استضافة مثل هذه المحافل الضخمة، في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا في مجال الترفيه والانفتاح على العالم واستقطاب المشاهير بشتى المجالات.

بينما شكك آخرون بقدرة السعودية على استضافة حدث رياضي عالمي ضخم كهذا رغم توفر الإمكانيات لديها كما ظهر مؤخرا، لافتين إلى سجل المملكة الحقوقي السيء الذي ربما يقف عائقا أمام حلم ابن سلمان لتنظيم المونديال، حسب وصفهم.

سلطنة عمان ترحب

من جانبها أعلنت سلطنة عمان، عن ترحيبها برغبة المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم 2034، وتأييدها التام في مسعاها لاستضافة هذه البطولة.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن ذلك يأتي انعكاسًا لما وصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، من نهضة شاملة تمكنّها من استضافة مختلف الفعاليات الرياضية الدولية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

واختار فيفا اتحادي آسيا وأوقيانوسيا (قارة أستراليا) لاستضافة النهائيات بعدما أعلن استضافة 6 دول لنهائيات نسخة 2030.

وأعلن فيفا في بيانه دعوته لاتحادات القارتين للتقدم بطلب الاستضافة.

وضمن تصريحاته بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته الترشح لاستضافة مونديال 2034، قال ابن سلمان إن “نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم.”

وتابع بحسب ما نقلته (واس): “والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.”