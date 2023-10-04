إلهام شاهين لا تعطي “الشحاتين” نقوداً بسبب ما فعلته بها متسولة وسط الشارع! (فيديو)

وطن– روت الفنانة المصرية إلهام شاهين، موقفاً حدث لها مع متسولة، جعلها تتخذ قراراً بعدم مساعدة المتسولين في الشارع.

وقالت إلهام شاهين من خلال لايف للإعلامية بوسي شلبي، إنها تفاجأت بمتسولة مسنة تصرخ وتبكي بعد قيام أطفال بمضايقتها وضربها.

عرض مغري

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها عرضت على السيدة أن تقيم في منزلها، براتب شهري، دون أن تعمل.

وأضافت إلهام شاهين: “قلتلها إنتي مش بتاعة شغل، بس عايزاكي لما يخبط الباب تيجي تقوليلي مين.. عشان الخدامة بتاعتي بتتكلم إنجليزي فما بتعرفش”.

رد صادم

وتابعت: “قالتلي نعم! أنا أشتغل عندك إنتي! أنتي ساكنة في شقة في عمارة لكن أنا عندي بيت ملك”.

واستفسرت الفنانة من السيدة عن سبب قيامها بالتسول طالما أن لديها منزلاً، لتجيبها بأن هذا عملها.

وأوضحت إلهام: “بتتفق مع العيال يضربوها وتقعد تعيط وتصوت عشان الناس تديها فلوس”.

وأردفت: “من يومها خدت قرار.. ما بديش شحاتين فلوس.. لأنه كل ده تمثيل”.

عروس وصاحبة فرح

هذا وقد تم تكريم إلهام في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقالت إلهام أثناء تكريمها: “أنا النهاردة حاسة أني عروسة وصاحبة الفرح.. وبرحب بكل ضيوف الفرح وكل المعازيم، وبرحب بكل زمايلي وأساتذتي من الفنانين.. وبقول للمكرمين كلهم ألف مبروك وبتمنى للكل التوفيق”.