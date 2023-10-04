وطن – تعرض المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، أحمد الطنطاوي، لمحاولة اعتداء من قِبَل أنصار السيسي خلال جولةٍ له في محافظة الشرقية.

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تجمهر عدد من أنصار السيسي رافعين صوره، حول أحمد الطنطاوي، ورددوا هتافاتٍ ضدّه، وضدّ ترشحه المحتمل لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

محاولة اعتداء على أحمد الطنطاوي من أنصار السيسي

كما ظهر أحد مؤيدي السيسي يهتف ضدّ “الطنطاوي”، وهو يقبّل صورة لرئيس النظام “السيسي”.

في المقابل، عبّر مؤيدون لـ”الطنطاوي” في نفس الموقف، عن دعمهم له، واحتضنوه.

شاهد محاولة اعتداء أنصار السيسي على أحمد الطنطاوي في الشرقية pic.twitter.com/TDQV66Fayw — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 4, 2023

ولاحقاً، نشر الطنطاوي عبر حسابه في تويتر، صورةً خلال تناوله وجبة إفطار مع عدد من المواطنين.

وعلّق الطنطاوي على الصورة بقوله: “أحلى فطار مع السادة المواطنين”.

أحلى فطار مع السادة المواطنين pic.twitter.com/k6FbKsprpA — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 4, 2023

ويوم الإثنين 2/10/2023، أعلن السيسي ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاء إعلان السيسي الترشح حلال كلمةٍ ألقاها في فعاليات اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة. بحسب بث نقله التليفزيون الحكومي

الطنطاوي يشنّ يشن هجوماً لاذعاً على السيسي

وكان الطنطاوي شنّ يشن هجوماً لاذعاً على السيسي، بعد تصريحاته خلال المؤتمر عن امكانية هدمه مصر من خلال مخدر الــ”ترامادول” والبلطجية.

واعتبر الطنطاوي أن “أخطر ما جاء في الكلمة كان مطالبة رئيس الجمهورية للمصريين باحتمال الجوع والحرمان في سبيل التنمية والبناء والتقدم”.

بيان

السيد رئيس الجمهورية: المصريين فعلًا جاعوا في عهدك وبسبب إدارتك ولم يروا التنمية الموعودة تابعت باستنكار شديد كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها أمس في مؤتمر احتفالي معتاد استخدم فيه الحكومة والجهاز الإداري في الدعاية الانتخابية له على نحو ينتهك مبدأ حياد مؤسسات الدولة… pic.twitter.com/N12l0L8oqN — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 2, 2023

كما خاطب الطنطاوي، رئيسَ النظام “السيسي” بقوله: “المصريين فعلًا جاعوا في عهدك وبسبب إدارتك ولم يروا التنمية الموعودة”.

وكان السيسي قد قال السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023 موجهاً كلامه للمصريين: “لو كان الجوع والتضحية والحرمان ثمن التنمية والتقدم اوعوا يا مصريين متقدموش. وتقولوا ناكل أحسن”.

وأثارت هذه التصريحات ردود أفعال غاضبة بين مصريين على شبكات التواصل الاجتماعي.