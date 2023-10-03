وزير الاتصالات الإسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في كنيس مؤقت بمقر إقامته بالسعودية (فيديو)

وطن- في مؤشر على حجم التقارب بين الرياض وتل أبيب حتى وإن لم يتم الإعلان عن التطبيع بشكل رسمي حتى الآن، ظهر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي وهو يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات ما يعرف عيد العرش في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته وسائل إعلام عبرية، وزير الاتصالات الإسرائيلي، وهو يؤدي الطقوس مع مرافقيه.

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن الوزير الإسرائيلي أدى هذه الطقوس في كنيس مؤقت بأحد فنادق عاصمة المملكة.

ويتواجد وزير الاتصالات شلومو كاراي، على رأس أول وفد رسمي إسرائيلي يزور المملكة، يضم 14 عضوا، بينهم مسؤولون في وزارة الاتصال وممثلين عن وزارة الخارجية، ورئيس لجنة الاقتصاد في “الكنيست” النائب دافيد بيتان، دون أن يضم أيّ مندوب عن سلطة البريد.

وصول وزير الاتصالات للسعودية

وكان مكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي قد أعلن وصوله إلى السعودية للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وذلك في خضم تكهنات متزايدة بشأن تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وخلال الزيارة، وهي الثانية لوزير إسرائيلي إلى المملكة في أقل من أسبوع، سيلقي الوزير الإسرائيلي خطابا، وسيلتقي مسؤولين بينهم السفير الأمريكي لدى السعودية ووزير الاتصالات التركي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن حضور الوفد الإسرائيلي إلى المؤتمر، يشير إلى خطوة مهمة إلى الأمام في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، قد زار الرياض الأسبوع الماضي، على رأس وفدٍ كبير للمشاركة في مؤتمر مُنظّمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.