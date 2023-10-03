ملكة جمال الخليج تلفت الأنظار بالعلم العماني في لندن (فيديو)

وطن – خطفت ملكة جمال الخليج العمانية “سارة أمبوسعيدية” الأنظار في لندن، وهي تحمل علم بلادها بإطلالتها الساحرة والأنيقة، وتتأهب للمشاركة في المسابقة العالمية لملكات الجمال “Mrs Universal Empire” بعد اختيارها ضمن 11 امرأة من حول العالم لتمثيل الخليج.

وكانت سارة أمبوسعيدية الملقبة بـ “ساروليتا” قد تلقت دعوة شخصية من الشركة البريطانية العالمية المنظمة للمسابقة في، آب أغسطس الماضي.

وكشفت مصادر عمانية أنها نجحت واجتازت معايير الاختيار ليتم اختيارها ممثلة لكل دول الخليج وتكون ملكة جمال الخليج.

ونشرت عارضة الأزياء وملكة الجمال “سارة أمبوسعيدية” المعروفة بلقب “ساروليتا” على حسابها في انستغرام، مقطعا مصورا من العاصمة البريطانية لندن، أظهرها وهي تلوح بالعلم العماني وتمشي على بساط الكتروني متحرك.

وعلقت بالقول: “وأخيراً حان الموعد ونقول من عمان الحب إلى لندن إلى العالمية.”

واستدركت بنبرة ثناء: “شكرًا أهلي شكرًا كل من دعمني وشجعني دعواتكم لي بالتوفيق أحبكم جمهوري الغالي”.

سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج

وكانت الإعلامية العمانية سارة أمبوسعيدية، قد اختيرت في وقت سابق من العام الماضي، ضمن قائمة أفضل الاعلاميات الشباب في 2022 قبل اختبارها أحد أفضل ملكات الجمال.

وعلقت في منشور على حسابها في موقع “إكس” (تويتر سابقاً) في 5 يناير 2022: “صباح الانجازات الجميلة والاخبار المبهجة الحمدلله تم تكريمي ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة للعام 2022م”.

رائدة أعمال وخبيرة تجميل

وسارة أمبوسعيدية رائدة أعمال وخبيرة تجميل عمانية، كما أنها صاحبة شركة “ساروليتا”، وهي مذيعة ومعدة برامج تلفزيونية وإذاعية.

وتتمتع الإعلامية العمانية الشهيرة بجمال لافت، جعلها محل اهتمام الكثيرين وأكسبها شهرة واسعة في عالم السوشيال ميديا.

وتحرص “ساروليتا” على التواصل والتفاعل الدائم مع متابعيها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام، وتشارك دائمًا صورها وأحدث إطلالاتها.