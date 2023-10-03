مصر.. طابور صباح مدرسة ابتدائية على أنغام أغنية “مخاصماك” (شاهد)

وطن- ضجت مواقع التواصل الجتماعي في مصر بموجة غضب عارمة بعد تداول قطع فيديو يوثق قيام مدرسة ابتدائي في محافظة بورسعيد بتشغيل أغنية “مخاصماك” للفنانة المغربية نوال عبدالشافي بدل من الاغاني الوطنية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل في مصر بعض أعضاء هيئة التدريس يتوسطون ساحة المدرسة ومن حولهم التلاميذ، في حين قاموا بتشجيعهم على التراقص على أنغام الاغنية التي لفيت رواجا شديدا خلال الفترة الماضية.

كما أظهر الفيديو قيام المدرسين باستدعاء عدد من التلميذات لوسط الساحة من أجل الرقص أمام زملائهن، وسط تشجيع المدرسين وترديدهم للاغينية معهم.

غضب واستياء المغردين

ولاقى الفيديو المتداول ردود أفعال غاصبة ومستاءة جدا مما حدث، حيث عبر المغردون عن استنكارهم وتعجبهم من حدوث ذلك وسط حزنهم على ما آلت إليه الامور.

وفي هذا السياق، قال المغرد محمود إبراهيم معبرا عن حزنه:”احنا في القاع”.

وقال المغرد خالد البنا مشيرا إلى ما ينتظر مصر:” المستقبل و كفي”.

أما المغرد محمد بيومي فقال مستشهدا بجملة سابقة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:” مش قالك يعمل ايه التعليم في وطن ضايع . اهو ولا بقي فيه تعليم ولا تربية”.

وقال آخر معبرا عن حزنه مما هو فيه وما ينتظر مصر مستقبلا:” بقا الحاضر فاسد وسكتنا .حتى المستقبل كمان عايزين تهدوا اجياله من دلوقتى.”.



إحالة مسؤولي المدرسة للتحقيق

من جانبه كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم أن ما حدث يتحمل وزره مسؤول الدي جي.

وقال المصدر المطلع في تصريحات لموقع “مصراوي” أن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ،الدكتورة هالة عبد العظيم،أحالت المسؤولين بالمدرسة للتحقيق في عدم رفضهم المشهد والتدخل لوقف مشغل “الدي جي” سريعًا.