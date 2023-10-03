مريم الدباغ عارية بحجة وشم “فلسطين” (فيديو)

وطن- فاجأت المشهورة التونسية مريم الدباغ متابعيها، بوشم اسم “فلسطين” في مكان حساس في جسدها، بعد أسابيع من زيارتها لها.

ووثقت مريم الدباغ بفيديو عبر خاصية الستوري على انستجرام، لحظة خضوعها للوشم في مركز متخصص على يد سيدة.

غطت صدرها فقط

واستلقت مريم الدباغ عارية في المركز، وقامت بتغطية صدرها بفوطة فقط.

وحصلت المشهورة التونسية على الوشم في خصرها من الأعلى.

وأعلنت مريم في وقت سابق عن تبنيها لأطفال أيتام من فلسطين.

وأكدت مريم أن كل ما فعلته، كان حلماً وقد حققته، وكتبت: “اليوم أصبحت أماً في فلسطين، وهذا البلد أصبح الآن جزءاً مني”.

أنت تحلم وأنا أعمل

وتابعت: “لا توجد صورة ولا فيديو ولا كلمات يمكنها وصف ما تراه العين ويعيشه القلب، الحمدلله”.

وسبق أن ردت مريم الدباغ على من يتهمها بالتطبيع مع إسرائيل، بصورة أمام المسجد الأقصى كتب عليها “إنت تحلم بيها وأنا أعملها.. مدام ربي وصلني للمسجد في فلسطين تفهم أنا شنو”.