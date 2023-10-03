لمنافسة ” تويتش” و”يوتيوب”.. إيلون ماسك يعلن نجاح “تجربة جديدة” في “X” انتظرها كثيرون

وطن- اختبرت منصة التواصل الاجتماعي “X” (تويتر سابقًا) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك ميزة جديدة لبث ألعاب الفيديو والتي ستنافس Twitch وYouTube.

وقام ” ماسك ” ببث مباشر لأول مرة وهو يلعب لعبة Diablo IV Dungeon يوم الأحد وأجرى بثًا مباشرًا آخر اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في إطار مساعي ماسك إلى إطلاق خدمة لبث الألعاب على “X”، بغية تحويلها إلى “تطبيق كل شيء”، يقدم العديد من الخدمات والمزايا المتنوعة.

مشاكل تحتاج لحل

واستمر البث المباشر اليوم الثلاثاء حوالي 40 دقيقة وشاهده نحو 1.5 مشاهد من متابعي إيلون ماسك، حيث اشتكى العديد من المستخدمين على المنصة من مشكلات مثل الوميض وتردد الصوت العالي، في حين اعترف “ماسك” نفسه بأنه لا يزال هناك “شيء يجب إصلاحه” فيما يتعلق بميزة البث المباشر.

وكان بث “ماسك” السابق قد استمر لمدة 52 دقيقة تقريبًا، مع إهدار الكثير من الوقت أثناء بداية البث في حل المشكلات الفنية.

وكتب ” ماسك ” أثناء إبلاغه عن جلسة بث ألعاب الفيديو على X، “لقد اختبرت نظام بث ألعاب الفيديو 𝕏 الليلة الماضية. إنها تعمل! سنحاول إكمال زنزانة Nightmare من المستوى 100 الليلة مباشرةً على هذه المنصة.”

X (تويتر) ضد تويتش

يشار إلى انه متابعةً لوعده بإنشاء ” تطبيق كل شيء “، يحاول ماسك جعل X لاعبًا رئيسيًا في مجال بث ألعاب الفيديو، والذي تهيمن عليه شركة Amazon’s Twitch. ومع ذلك، فإن ميزة X الجديدة متاحة فقط للمستخدمين الذين لديهم اشتراك X Blue مقابل 8 دولارات شهريًا.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإن ترتيبات تقاسم الإيرادات الأخيرة لـ X قد تجذب بعض مستخدمي Twitch المحبطين الذين أصيبوا بالإحباط من سياسات تحقيق الدخل في أمازون.

مزايا برنامج إيرادات الإعلانات

ويوفر برنامج إيرادات الإعلانات الخاص بـ X لمنشئي المحتوى المؤهلين فرصة كسب المال مباشرة من النظام الأساسي من خلال تلقي جزء من إيرادات الإعلانات الناتجة من خلال المحتوى الخاص بهم.

وفي كل مرة يشاهد فيها المستخدم إعلانًا على منشوره أو ملفه الشخصي، تولد المنصة إيرادات من هذا الظهور ويتم مشاركة نسبة من هذه الإيرادات مع المبدعين.

إوتعتبر هذه طريقة سهلة للمبدعين لتحقيق الدخل من تواجدهم على X والحصول على مكافأتهم على القيمة التي يجلبونها إلى النظام الأساسي من خلال المحتوى الخاص بهم.