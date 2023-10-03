شاب يمني يوثق لحظة قتل أبيه على يد عمه بعد خروجهما من المحكمة! (فيديو)

وطن- وثق شاب يمني، لحظة مقتل أبيه على يد عمه، بعد خلافهما على أرض في العاصمة صنعاء. في ظل انتشار الجريمة في اليمن.

وانتشر فيديو للجريمة المروعة التي هزت اليمن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم لصالح القتيل

ويظهر فيها الضحية وقد خرج من المحكمة التي حكمت لصالحه، برفقة شقيقه الأكبر الذي كان على خلاف معه بسبب قطعة الأرض.

وكان ابن القتيل يصور بحسن نية، ليرصد ردة فعل عمه تجاه والده بعد الحكم. ولم يتوقع أن يوثق لحظة مقتل والده.

حيث أخرج القاتل مسدساً وهو في سيارته، ليطلق النار على شقيقه الذي كان يسير على الأقدام برفقة ابنه. ويرديه قتيلاً في الحال.

مسدس روسي

ونقلت صحيفة المشهد اليمني عن مصادر قولها، إن الجاني لاحق شقيقه بالسيارة وانتظر بهدوء حتى يصبح وحيداً بعيداً عن المارة.

وحين انفرد به، أخرج مسدس روسي من نوع ماكروف وفرغ الرصاص في رأس أخيه.

واستطاع الشقيق القاتل الهروب وسط الانفلات الأمني في صنعاء، ولم يتم القبض عليه إلى الآن.

الجريمة في اليمن

وسبق أن شكا سكان صنعاء من ارتفاع منسوب الجرائم بمختلف أنواعها، وانتشار الفوضى والعصابات الإجرامية المسلحة في مناطقهم.

وأرجعوا ذلك إلى التدهور المستمر للحالة الأمنية التي شهدتها.

ويجزم السكان بأن منسوب الجرائم الأمنية والجنائية، بما فيها القتل والسرقات وأعمال النهب والاختطاف والاقتحامات وغيرها، ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في السنوات والأشهر الماضية.

ولا يكاد يمر يوم دون أن تشهد صنعاء تسجيل كثير من الجرائم المختلفة، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية أي ساكن، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.