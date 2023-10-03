دنيا بطمة توثق عملية تجميل جديدة أمام الكاميرا.. ضاعفت حجم هذا الجزء (فيديو)

وطن- وثقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لحظة خضوعها لعملية تجميل جديدة، نفخت خلالها شفاهها وغيرت شكل وجهها.

ونشرت دنيا بطمة فيديوهات عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي تدخل لطبيبة التجميل، وتشرح ما ستخضع له.

“موتوا قهر”

وتقول دنيا بطمة بأحد الفيديوهات أنها ستحقن شفتيها بالبوتوكس، وستخضع لتقنية مع الفيلر، لتحول شكل وجهها إلى قلب.

وتضاعف حجم شفاه دنيا بطمة في عملية التجميل الجديدة، واستعرضتهم وهي تتغزل بجمالها وتقول “يا جمالي.. موتوا قهر”.

ورأى متابعو بطمة أنها أصبحت مهووسة بالتجميل، وستخفي ملامحها الطبيعية تماماً.

تكبير مؤخرة

ومؤخراً، وصلت الفنانة المغربية إلى النتيجة المطلوبة في تكبير المؤخرة والشكل النهائي، جعلتها تستعرضها بشكل علني لجمهورها.

ونشرت بطمة صورة وهي ترتدي تيشرت بنقشة التايجر مع بنطال جينز، وتقف بطريقة تبرز مؤخرتها التي تضاعف حجمها عن قبل.

وعلقت دنيا فقط بإلقاء التحية فقط على متابعيها قائلة: “هالو”.

وسخر المتابعون من تكبير دنيا بطمة المؤخرة بهذا الشكل المضاعف، مؤكدين لها أنها لا تزال تشبه المتحولين جنسياً حسب تعبيرهم.