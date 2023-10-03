تهديد غامض من طليقة وائل كفوري يشعل المواقع (فيديو)

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تهديد غامضة من طليقة الفنان اللبناني “وائل كفوري” أنجيلا بشارة، إلى شخص مجهول لم تذكر اسمه وهو ما أثار حالة من الجدل والتكهنات.

وجاء ذلك بعد التوصل إلى تسوية بين وائل كفوري وطليقته، أنهت النزاع القضائي بينهما بخصوص نفقة الطلاق.

وسبق أن أعلن المحامي اللبناني أشرف الموسوي، وصول موكلته أنجيلا بشارة لاتفاق مبدئي مع طليقها وائل كفوري، على أن يقوم الثنائي بتوقيع وثيقة تفاهم نهائية بعيداً عن النزاعات القضائية.

وقالت طليقة وائل كفوري في رسالة التهديد التي نشرتها على حسابها في “انستغرام“: “المشكلة إذا حكيت رح تكون نهايتك.. سكت كتير بس المنيح ما بين معك لي مصرّ تحفر قبرك بايدك؟”.

طليقة وائل كفوري تثير الجدل بتهديد غامض

ولم تذكر أنجيلا بشارة من تقصد بهذه التهديدات، ولكن عدد من متابعيها خمنوا أن المقصود طليقها كفوري بعد الأزمات المتتالية التي اندلعت بينهما خلال الفترة الماضية.

وكان خلاف قد نشب بين المغني اللبناني الشهير وطليقته، بسبب النفقة الشهرية المخصصة للعائلة.

ونشرت الثانية صورة ضوئية لشيك مصرفي بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، أيِ ما يعادل 300 دولار أميركي قيمة النفقة التي استحقتها من طليقها كفوري.

حبيبة كفوري الأولى

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام لبنانية عن زواج الفنان وائل كفوري من حبيبته الأولى التي تدعى “ماجدة أليموس” بعد فراق بينهما دام 19 عاما.

ومن المقرر أن يتم الزواج فى قبرص حيث يقتصر حفل الزواج على أهل العروسين فقط.

وأشارت المصادر إلى أن ماجدة كانت ترافق صاحب أغنية ” معقولة تشتي بآب ” في عدد من الحفلات التي أقامها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها حفلتان في مونتريال وتورنتو بكندا من تنظيم Blu Mar Events وهو الأمر الذي أكد على وجود علاقة حب بينهما.

وهذا ما أشعل نار الغيرة لدى زوجته السابقة أنجيلا بشارة، فوجهت له هذا التهديد المبطن وفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت قصة حب الثنائي وائل كفوري وحبيبته ماجدة أليموس منذ عام 2004، وهي العلاقة التي استمرت على مدار عام لتنتهي بالفراق عام 2005، بعد معارضة أهل الثنائي تلك العلاقة، إلا أن الحب استمر يكبر داخل القلب، على مر السنوات.