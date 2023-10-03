تسريب صورة لجين عمران مع زوجها الجديد.. رجل أعمال إماراتي بارز (شاهد)

وطن– كشف حساب “شربليتا” المختص بأخبار الفنانين، هوية زوج الإعلامية السعودية، لجين عمران.

ونشرت “شربليتا” صورة للإعلامية لجين عمران مع زوجها، من مطار مدينة مالاغا في إسبانيا، وهما بطريق العودة.

وقالت شربليتا: “أقدمت لجين عمران على خطوة الزواج مرة أخرى منذ ثلاثة أشهر تقريبا.. وزوجها هو سيف المنصوري”.

من هو سيف المنصوري؟

وسيف المنصوري، هو من أبرز رجال الأعمال في الإمارات ويبلغ من العمر 50 عاماً، أي أنه يكبر الإعلامية السعودية بخمس سنوات فقط.

التحق سيف المنصوري بالجامعة الأمريكية وحصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة والأعمال عام 1997.

كما حصل المنصوري على شهادة برنامج تطوير القيادات التنفيذية من “المعهد الدولي لتطوير الإدارة”، في سويسرا.

وأيضاً، حصل زوج لجين على شهادة معتمدة للعمل مستشار للتجارة الإلكترونية عام 2002.

رجل أعمال بارز

وبعد تخرجه، التحق زوج لجين عمران للعمل في مجال التجارة وشغل العديد من المناصب. منها مسؤول العلاقات العامة والمعارض والتسويق في بنك “الإمارات دبي الوطني“.

وأيضا شغل منصب مدير التسويق والمبيعات ومستشار التجارة الإلكترونية في ذات البنك.

أما لجين، فقد تزوجت بسن صغيرة من والد ابناءها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد انجابهم.