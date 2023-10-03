بعد تعريتها وإهانتها.. محكمة إماراتية تقضي بسجن طالبة أمريكية لمدة عام لهذا السبب!

وطن- قضت محكمة في دبي بالسجن لمدة عام على طالبة أمريكية تخصص فنون تجارية ، بعد أن قامت بالضرب على ذراع ضابط أمن المطار أثناء تفتيشها بملابسها أثناء فحصها لمشد خصرها الطبي وتركها نصف عارية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت إليزابيث بولانكو دي لوس سانتوس، 21 عامًا، التي تدرس في كلية ليمان في بيج آبل، متجهة إلى نيويورك قادمة من إسطنبول مع صديق عندما تم احتجازهما أثناء توقفهما لمدة عشر ساعات في مطار دبي الدولي في 14 يوليو/تموز.

وقالت الصحيفة إن “سانتوس” لم تتوقع أبدا أن توقفًا قصيرًا في الإمارات العربية المتحدة سيتحول إلى كابوس دام أشهرًا، بعد أن تم تنبيه أمن المطار إلى دعامة كانت ترتديها بأسلاك داخلية.

وأكدت لصحيفة على ان الفتاة أخبرت مسؤولي المطار أنها خضعت لعملية جراحية مؤخرًا وتم تكليفها بارتداء الدعامة الجراحية على مدار الساعة.

نقل “ساتوس” لغرفة خاصة لتفتيشها

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم نقلها إلى غرفة خاصة وطُلب منها إزالة الدعامة، مما تركها شبه عارية وتشعر “بالانتهاك”، قبل أن ي تم السماح لها في النهاية بالذهاب، ولكن نظرًا لأنها لم تتمكن من استعادة الدعامة لنفسها، فقد لمست “بلطف” ذراع ضابطة الجمارك لإقناعها بمساعدتها.

واتهمت الضابط دي لوس سانتوس بـ “الاعتداء عليها وإهانتها”، وهو ما نفته الفتاة، حيث مُنعت من العودة إلى منزلها، وحُكم عليها هذا الأسبوع بالسجن لمدة عام على الرغم من دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم (2722 دولارًا).

استئناف وتشديد الحكم

وكان القضاة قد أمروا دي لوس سانتوس بدفع الغرامة في 24 أغسطس/آب، ولكن بدلاً من السماح لها بالمرور في طريقها، استأنف مسؤولو الجمارك الحكم.

تكاليف إقامة باهظة

وبحسب الصحيفة، فقد مرت “سانتوس” بمحنة استمرت أشهرًا واضطرت إلى دفع 50 ألف دولار لتغطية تكاليف الإقامة في الدولة الباهظة الثمن بالإضافة إلى تكاليف المحامين.

ومنذ منتصف يوليو/تموز، اضطرت دي لوس سانتوس إلى الانتقال من فندق إلى آخر وكانت تنتظر جلسات المحكمة قبل أن تعلم بالحكم الصادر بحقها.

وقال مكتب النائب الأمريكي ريتشي توريس لصحيفة “ديلي ميل”: “إننا نبذل كل ما في وسعنا للعمل مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات العربية المتحدة للتأكد من أن إليزابيث يمكنها العودة بأمان إلى وطنها”.