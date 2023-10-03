القضاء اللبناني يصدر حكماً نهائياً في حق زوج نانسي عجرم بعد قتله لمحمد الموسى (شاهد)

وطن– أسدل القضاء اللبناني الستار بشكل نهائي على قضية زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، طبيب الأسنان فادي الهاشم، الذي قتل شاباً سورياً قبل 3 سنوات.

وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، أن محكمة التمييز الجزائية، صادقت في قرار أصدرته على قرار الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان القاضي بمنع المحاكمة عن زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم.

وكانت الجهة المدعية استأنفت قرار اتّهامية جبل لبنان أمام محكمة التمييز الجزائية التى أيّدت ما انتهى إليه.

السرقة الهدف!

وكان زوج نانسي، قد ادعى أن الضحية اقتحم منزله بهدف السرقة. ما اضطره لحماية زوجته وأطفاله بإطلاق النار.

لكن عائلة الضحية السوري محمد الموسى، كشفت في وقت لاحق أن القتيل كان يعمل لدى عائلة نانسي عجرم. ولم يحصل على مستحقاته.

وعقب وكيل فادي الهاشم، المحامي غابي حرمانوس على قرار المحكمة النهائي. وقال: “قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز .. يثبت أنّ شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم”.

دفاع عن النفس

وأضاف غابي: “هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته. في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية. من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته. وهذه الظروف كلّها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس”.

وأوضح محامي زوج نانسي عجرم أن هناك توازن بين رد فعل موكله والخطر الذي تسبب به السارق.

وأردف: “هذا القرار أعطى التوصيف الصحيح للدفاع المشروع عن النفس في حالات مماثلة.. وبات تالياً في إمكان أي شخص أن يدافع عن نفسه من دون أن يخشى صدور أي حكم قضائي بحقه”.

وشدد على وجود شرط التناسب بين الفعل الضار بالشخص وردة فعله المتمثلة في الدفاع عن نفسه.