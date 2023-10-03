الطالب جاسم الحوسني حديث العمانيين.. فيديو “وجبة الطعام” تسبب بفصله

وطن – تصدر اسم الطالب العماني “جاسم الحوسني” منصات التواصل الاجتماعي لاسيما “إكس” (تويتر سابقاً) في سلطنة عمان، بسبب قصة فصله من المدرسة التي بدأت بانتقاد “وجبة طعام من مقصف مدرسي”.

ونقل حساب منصة “رصد” العمانية الإخبارية، قصة الطالب التي وصفتها بأنها غير مكتملة لعدم توضيح وزارة التربية والتعليم العمانية، الأسباب التي دعت إدارة المدرسة لفصله لمدة 10 أيام.

ودار الحديث عن أن خطوة فصل جاسم الحوسني من مدرسته ” مدرسة الإمام أحمد بن سعيد”، جاءت بسبب فيديو انتقد فيه وجبة طعام يبدو أنه استاء من سعرها وحجمها وجودتها.

قصة الطالب جاسم الحوسني

وجاء في التغريدة: “وسم الطالب جاسم الحوسني يتصدر قائمة الترند في سلطنة عمان، بعد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي عن فصل الطالب لمدة (10) أيام لانتقاده لوجبة المقصف المدرسي”.

ورأت منصة رصد أن: “القصة غير متكاملة لعدم توضيح وزارة التربية والتعليم إن كان هناك أسباب أخرى دعت إدارة المدرسة لهذا الإجراء!”

وتابعت: “ويذكر بأن الأعوام السابقة كان هناك استياء من أولياء الأمور عن الأطعمة وأسعارها التي تقدم في المقاصف المدرسية”.

سالفة #الطالب_جاسم_الحوسني

اذا صحيح ما نشر، معقولة معنا مسؤولين كذا عقليتهم ؟ pic.twitter.com/AqUJ1LbMXn — خليفة النوفلي |🇴🇲 (@AlnofaliKhalifa) October 3, 2023

هذا ورصدت (وطن) فيديو الانتقاد الذي بثه الطالب على ما يبدو عبر منصات التواصل، وفيه يتحدث عن شكوى متكررة من وجبات الطعام التي تقدم في مقصف المدرسة مظهراً حجمها الصغير وإشارة إلى سوء جودتها.

سهولة الفصل كعقوبة

ورأى فيصل الرشيدي أن “المشكلة لا تكمن في سماع الأطراف الأخرى بل بسهولة خطوة إدارة المدرسة فصل الطالب بدلاً من توجيهه وإرشاده (إن افترضنا أنه على خطأ).

هل المقصف لا يقبل الانتقاد؟#الطالب_جاسم_الحوسني

البعض يقول انه لم يُستمع للاطراف الاخرى

ليست المشكله في الاستماع

في سهولة الفصل كعقوبة بدلاً من التعامل معه كطالب بالتوجيه والارشاد ان كان اخطئ في شيء لا نعلم عنه

وعليهم توضيح السبب

اما ان كان لمجرد الانتقاد فالمقصف غير مقدس،،، — فيصل الرشيدي 🇴🇲 (@FaisalRusheidi) October 3, 2023

وفي حال لم يكن على خطأ ذكر “الرشيدي” أيضا أن مجرد انتقاد المقصف ليس ذنباً فهو غير مقدس متسائلاً في الوقت ذاته: “لماذا لا يقبل الانتقاد؟”.

ونشر حساب آخر فيديو يظهر كميات كبيرة من بقايا طعام ينقل في سيارات خاصة دون الإشارة لمكان وزمان المقطع.

وعلق ناشر المقطع عليه مشيراً إلى قضية فصل الطالب جاسم الحوسني: “بصراحة تستغرب من بعض الردود وكأن الطالب ارتكب جريمة تعلمنا شيء اسمه إنذار شفوي تعلمنا في شي اسمه استدعاء ولي الأمر”.

#الطالب_جاسم_الحوسني

بصراحة تستغرب من بعض الردود وكأن الطالب أرتكب جريمة تعلمنا شئ أسمه انذار شفوي تعلمنا فى شئ أسمه أستدعاء ولى الأمر الفصل ليس الحل الاأن المدرسة ركزت على انتقاد الطالب ولم تركز على سلامة الغذاء نعلم بأن العماله الوافدة مايهمها غير الفلوس هذا مثال من احد الدول pic.twitter.com/NRvcYc71UR — 🕊البسمة🕊 (@MKSB8484) October 3, 2023

وأضاف حساب “البسمة”: “الفصل ليس الحل إلا أن المدرسة ركزت على انتقاد الطالب ولم تركز على سلامة الغذاء، نعلم بأن العمالة الوافدة ما يهمها غير الفلوس هذا مثال من أحد الدول”.

يذكر أن إحصاءات مؤشر رصد عالمي عام 2022 أظهرت أن أسعار وجبات المطاعم في سلطنة عمان، هي الأرخص بين دول الخليج كافة حسب قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”، بعد تقصي ودراسات دقيقة.